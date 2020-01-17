تفاصيل ندوة المصريين الأحرار لـ تنمية المشروعات بحضور ممثلي الجهاز.. أبرز ملامح المناقشة: خدمة ما بعد إتمام المشروع .. ومتابعة أي مشكلات تواجه العميل من تعسر مالي

الجهاز يقوم بدراسة عدد السكان لكل محافظة ومعرفة الفئات العمرية في سن التشغيل

رائد مقدم:

الحزب يسعي لمساعدة أهالي الدوائر كحزب سياسي له دور مجتمعي في مساعدة جميع الفئات

سمير: