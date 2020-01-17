إصدار الكتاب الثانى لملتقى الإيسيسكو

أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كتابا جديدا في سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية الدورية التي يحتضنها “ملتقى الإيسيسكو الثقافي”.



ويتضمن وقائع اللقاء الثاني للملتقى الذي استضاف الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية، وأحد صُنَّاع القرار البارزين في مجال الاجتهاد الفكري في الساحتين العربية والدولية، في محاضرة بعنوان “من حقوق الإنسان إلى حقوق الإنسانية: قراءة في المستلزمات المعرفية والمقتضيات السياقية وآليات التعاطي”



وحول تفاصيل الإصدار، يقع في 54 صفحة من القطع الصغير، ويتضمن تقديمًا للمشرف على اللقاء؛ وكلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو؛ والورقة البحثية التي قدمها الدكتور أحمد عبادي، ونبذة تعريفية من سيرة المُحاضر، إضافة إلى التعقيبات والأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة، مع صور توثيقية للقاء.



جدير بالذكر أن موضوع اللقاء جديد على الساحة الدولية حيث لم يتم بعد استكشاف الآفاق الكبيرة التي يفتحها البحث الفكري والحقوقي في الجيل الجديد من حقوق الإنسانية ذي الصبغة الجماعية والمتوجه إلى المستقبل لأنه يأخذ بعين الاعتبار البشرية في حاضرها ومستقبلها من خلال اعتبار حقوق الأجيال المقبلة، وهو ما يؤشر على التموقع الاستراتيجي للإيسيسكو ودورها المؤثر في النقاش الدولي حول هذه القضايا المستقبلية، وسيشكل هذا الكتاب إضافة لا غنى عنها للمؤسسات الدولية والجامعات والمفكرين والباحثين والحقوقيين.



وتنظم المنظمة اللقاء الثالث لملتقى الإيسيسكو الثقافي، تحت عنوان “مستقبل الإعلام: من الصحافة الورقية إلى الرقمية”، في تمام السادسة من مساء يوم 21 يناير الجاري، ويستضيف ثلاث شخصيات إعلامية بارزة في العالم العربي، هم: الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية، ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية؛ والأستاذ علاء ثابت الكاتب والأديب ورئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية؛ والأستاذ محمد الصديق معنينو، الكاتب والإعلامي المرموق من المغرب، والذي تقلَّد عدة مناصب، وكان مديرًا للتلفزة الوطنية، وكاتبًا عاما لوزارة الاتصال سابقًا، والدعوة عامة.