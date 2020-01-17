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اقتصاد

بنك أوف أمريكا: الإقبال على صناديق السندات والتكنولوجيا يذكر "بأصداء عام 2000"

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:03 م
بنك اوف امريكا
بنك اوف امريكا
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وكالات
قال بنك اوف أمريكا Bank of America إن صناديق السندات استقطبت 16.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضى، إذ يدفع حماس المستثمرين عوائد السندات للانخفاض أكثر حتى في الوقت الذي يُظهر فيه الاقتصاد العالمي علامات على التحسن.

وقال البنك إن صناديق السندات جذبت 40 مليار دولار في الأسبوعين الماضيين، واصفا هذا بأنه "أصداء عام 2000". والارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الأشهر القليلة الفائتة مثال آخر يذكر المستثمرين بذلك العام وفقاعة الإنترنت.

ويفرض تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على تحسن الاقتصاد العالمي ضغوطا صعودية على تكاليف الاقتراض، لكن عوائد السندات تحجم عن التحرك صعودا.

وفي الأسهم، ضخ المستثمرون 12.6 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء، مع استقطاب اليابان وشركات التكنولوجيا والأسواق الناشئة للقدر الأكبر من تلك الأموال.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العالمية ثمانية تريليونات دولار منذ أوائل سبتمبر مع ضخ بنوك مركزية للسيولة.
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