حوت السماء.. عملاقة إيرباص لنقل الطائرات تدخل الخدمة

بثت قناة "العربية" تقريرًا عن طائرة شركة إيرباص الجديدة التي دخلت الخدمة حديثًا "بيلوجا إكس إل"(BelugaXL)، الملقبة بـ "حوت السماء"، نظرًا للتشابه بين تصميمها وشكل الحوت الأبيض.



وبحسب التقرير، فالطائرة من طراز إيرباص A300-600ST، بدأ العمل في تصنيعها عام 2014، وحلقت للمرة الأولى في يوليو 2018.



ويبلغ قطر هيكل الطائرة 8.8 أمتار، ويبلغ ارتفاعها 18.9 مترًا، ويبلغ طولها نحو 63.1 مترًا، ما يعادل طول حوتين أزرقين، بينما يصل امتداد الجناحين إلى نحو 60 مترًا.



وحوت السماء ليست طائرة ركاب عادية، وإنما طائرة شحن عملاقة، مصنعة خصيصًا لنقل أجزاء الطائرات من مواقع التصنيع إلى مواقع التجميع في مدن تولوز الفرنسية أو هامبورج الألمانية أو تيانجين الصينية.



وتبلغ الحمولة القصوى للطائرة 51 طنًا، وأطلقت عليها شركة إيرباص اسم بيلوجا تيمنًا بالحوت الأبيض الذي يعيش في القطب الشمالي.



