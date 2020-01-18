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سيارات

فيات كرايسلر وفوكسكون تخططان لدخول سوق السيارات الكهربائية بالصين

السبت 18/يناير/2020 - 01:00 ص
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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رويترز
تخطط فيات كرايسلر لصناعة السيارات لتأسيس مشروع مشترك مع الشركة الأم لفوكسكون التي تقوم بتجميع آيفون لتصنيع سيارات كهربائية وتطوير سيارات متصلة بالإنترنت في الصين، مع تطلعها لتعويض تراجع مركز الشركة في قطاع المركبات الكهربائية.

وتوصلت فيات كرايسلر، التي من المقرر أن تدشن أول طراز كهربائي بالكامل وهي السيارة الصغيرة 500 هذا العام، الشهر الماضي إلى اتفاق ملزم لاندماج بقيمة 50 مليار دولار مع بي.إس.إيه الفرنسية سيتمخض عن رابع أكبر شركة صناعة سيارات في العالم.

ومن شأن الاندماج مع بي.إس.إيه أن يساعد الشركة الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات على تعزيز الموارد لتلبية قواعد جديدة صارمة للانبعاثات والاستثمارات في المركبات الكهربائية، وهو المجال الذي تخلف فيه أداؤها عن منافسيها الرئيسيين.
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