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اقتصاد

جازبروم نفط: روسيا تتجه لشراكة طويلة مع أوبك والاستثمار بالشرق الأوسط

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:29 م
النفط
النفط
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رويترز
قال فاديم ياكوفليف نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط، ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، للصحفيين يوم الجمعة إنه يعتقد أن تعاون موسكو مع أوبك بشأن إنتاج الخام سيستمر في الأجل الطويل.

وأشاد بقرار أوبك والمنتجين المستقلين، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، استثناء مكثفات الغاز الروسية من حصة موسكو بموجب أحدث اتفاق لخفض الإنتاج، وهو تحرك يسمح لجازبروم نفط بزيادة إنتاج المكثفات.

وقال ياكوفليف أيضا إن الشركة تدرس الانضمام إلى مشاريع لـ رويال داتش شل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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