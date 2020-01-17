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رياضة

بالأسماء.. قائمة أولية لـ مرشحى انتخابات اتحاد الكرة القادمة

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:12 م
هانى أبو ريدة وأحمد
هانى أبو ريدة وأحمد شوبير
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يسرى غازى
تتأهب اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة للدعوة إلى انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية من أجل الإنتهاء من تعديلات لائحة النظام الأساسي واعتمادها من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وذلك قبل نهاية شهر يونيو القادم.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية على هامش الجمعية العمومية العادية عن موعد إجراء الانتخابات على مجلس الإدارة للاتحاد عقب الإنتهاء من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ويبدو أن الانتخابات القادمة سوف تشهد اشتعالا فى المنافسة فى ظل عودة الحرس القديم الذى تقدم مسئوليه بالاستقالة عقب اخفاق منتخب مصر الوطنى فى أمم إفريقيا التي استضافتها مصر فى صيف العام المنصرم وقيام المرشحين فى الوقت الراهن بإجراء تربيطات واتصالات مع أعضاء الجمعية العمومية.

صدى البلد ينشر قائمة أولية من مرشحى انتخابات اتحاد الكرة القادمة..

منصب الرئيس
المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم والإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية السابق.

العضوية
عصام عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة المستقيل وسمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من أسرة التحكيم وأعضاء مجلس الإدارة السابقين مجدى عبدالغني والمهندس أحمد مجاهد ومجدى المتناوى وخالد لطيف ومحمد أبو الوفا إضافة إلى عاصم مرشد رئيس مركز شباب كوم حماده وهانى سعيد رئيس نادى جولدى.

مقعد المرأة
دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة المستقيل والمشرفة على ملف الكرة النسائية وشيماء السباعى وصفية عبد الدايم.
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