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فن

غدا تكريم يسرا وأمير كرارة وغادة عادل ومصطفى قمر والموسيقار عمر خيرت

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:36 م
يسرا
يسرا
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سعيد فراج
كشفت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة دكتور مرسال إبراهيم عن انطلاق الدورة السابعة للمؤتمر بأحد الفنادق غدا السبت، وسوف يكرم شخصيات مهمة متميزة في مختلف مجالات الحياة، بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية.

قال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.

ومن أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة فريف عمل فيلم كازبلانكا للنجم أمير كرارة، والنجمة غادة عادل، والمنتج وليد منصور، والمطرب مصطفى قمر، والموسيقار العالمي عمر خيرت، والنجمة يسرا، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، والاعلامي عمرو الليثي، والإعلامية مها الصغير، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر.

كما يتم أيضًا تكريم كل من: الدكتور محمود ماجد قطب حاصل علي الدكتوراه في العلوم الصيدلانية وعضو لجنه المؤتمر، ووكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف، والشيخة الدكتورة هند القاسمي الإمارات، والنائب مجدي مليك، والدكتورة أنيسة حسونة، وعميد لاعبي العالم الكابتن احمد حسن، والإعلامية القديرة مني عبد الغني، ودكتور محمد محمود لاشين استشاري جراحة العيون بكلية الطب، واستشاري الشبكية وتصحيح الابصار وتلوين العين، ودكتور محمد عماد استشاري جراحات التجميل.
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