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رياضة

وزير الرياضة يؤازر منتخب الكرة النسائية في تصفيات كأس العالم للناشئات

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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ريهام بكير

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور مباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام منتخب المغرب، وذلك على ملعب ستاد بترو سبورت ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات ، والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي 5-3.

جاء ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على دعم لاعبي مصر أثناء مشاركتهم فى جميع البطولات، ومتابعة مشاركاتهم في المنافسات المختلفة المؤهلة للبطولات الدولية، بالتنسيق المتواصل مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بنشر كرة القدم النسائية بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التى تساعد في التوسع فى ممارسة اللعبة بجميع المحافظات.

وفى هذا السياق، لفت وزير الشباب والرياضة إلى مشروع "ألف فتاة ..ألف حلم"، الذي تنفذه الوزارة لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم لفتيات الصعيد، بمشاركة 40 مدربًا ومدربة يتولى كل واحد منهم تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع ألف فتاة، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

يذكر أن مباراة مصر والمغرب للناشئات شهدت حضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، وسحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية والمشرفة على منتخب الكرة النسائية، وعدد من الجماهير.
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