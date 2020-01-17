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فن

سلسلة بمقدورها القبض على أكبر تاجر مخدرات في الآنسة فرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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محمد نبيل
الكل يبحث عن مرتكب جرائم الفندق الغامضة في مسلسل الآنسة فرح، فبعد مقتل زين (أحمد خالد صالح)، وكمال ممتلك الفندق (نبيل نور الدين) أصبح الكل في موضع شبهة، ولكن بعد عودة شقيق زين، واكتشافه أن متعلقات زين ينقصها شيء مهم وهي سلسلة والدتهما، أصبحت نادين (هبة عبد العزيز) موضع شبهة في كونها عاصي الغول.

ومن داخل عائلة فرح، وبعد طول تردد ومحاولات هروب، قررت ديدا (رانيا يوسف) طلب الزواج رسميًا من ماجد الألفي (تامر فرج)، وبدى على ماجد القبول والاستعداد التام للزواج من ديدا، ولكن هل تسير الأمور في الاتجاه الذي يرغباه؟

ومازالت نادين تنفذ خطتها لطرد شادي من الفندق، وشراء النصيب الأكبر منه، كما وجد شقيق زين بعد حصوله على سلسلة والدته على كارت ميموري في داخلها، فما الذي يحتويه هذا الكارت، وهل به حل لغز أكبر تاجر مخدرات في الشرق الأوسط؟

ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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