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منوعات

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة مؤسفة، تحول حفل زفاف إلى جنازة حيث ودعت عروس في السابعة والعشرين من عمرها خطيبها إلى مثواه الأخير في اليوم الذي كان من المقرر أن يشهد إقامة عقد قرانهما، إثر وفاته في حادث قبيل حفل الزفاف.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم، الجمعة، فقد قررت العروس "دانييل ديجان" عقب وفاة خطيبها "توني لوسون"، الذي كان يبلغ من العمر 27 عامًا، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف مساعدة السيدات اللاتي تعرضن لموقف مماثل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ديجان"، وهي من مدينة "والاسي" البريطانية، كانت قد التقت بخطيبها عبر مواقع التواصل، وكانت علاقتهما جيدة جدًا، لكنه توفي في حادث قبل حوالي 3 أسابيع من حفل زفافهما.

وأفادت الصحيفة بأنه قد تم توجيه اتهام للسائق المتورط في الحادث الذي أودى بحياة "لوسون"، بالتسبب في وفاته بسبب القيادة المتهورة، لكن هيئة المحلفين قررت تبرئته بعد مباحثات استمرت لمدة 90 دقيقة.

وذكرت "ديجان" أنها حظيت بدعم كبير في أعقاب الحادث، لكنها على الرغم من ذلك كانت تشعر في بعض الأحيان بالوحدة نظرًا لأنه لم يكن في إمكان أي شخص معرفة ما تشعر به أو تخيل مدى الألم الذي تعاني منه.

ولذلك السبب فقد قررت أن تحاول مساعدة سيدات أخريات يعانين من وضع مماثل، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صفحة على "فيس بوك" الهدف منها أن تتيح للسيدات اللاتي مررن بأزمة كتلك التي عانت منها التحدث عن تجاربهن ومشاعرهن.
زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة
زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة
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