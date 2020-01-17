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مرأة

ارحم ترحم.. كلبة حامل تثير مشاعر رواد فيسبوك

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:31 م
كلبة حامل تثير مشاعر
كلبة حامل تثير مشاعر رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
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رضوى حسام
نشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجربته مع مجموعة كلاب من الشارع ليبدأ حديثه قائلًا: "الكلاب اتلمت تحت البيت عندي وواقفين باصينلي في البلكونة نزلت أديهم أكل فضلوا يلموا الأكل في النص ما بينهم بس مش راضيين ياكلوه".

في البداية ظن صاحب التجربة أن الطعام لم ينل إعجاب الكلاب، حتى قام كلب بالتقرب منه وبدأ باستخدام حاسة الشم ليتأكد بأنه ليس هناك أي بقية أخرى ثم ابتعد.

مما أصابه باليأس لأنه لم يستطع مساعدة تلك الكلاب الجائعة، لكن حدث ما أثار دهشته إذ به يجد كلبة حامل تأتي من بعيد ليبتعد جميع الكلاب الأخرى وإعطائها الطعام بأكمله، على الرغم من كمية الطعام الكبيرة التي تكفيها جميعًا.


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وعند انتهاء تلك الحامل من الأكل بدأ بقية الكلاب في تناول ما تبقى منها، وظلت الكلاب تقف أسفل شرفة العمارة وتنظر لمن أطعمها بامتنان وحب شديد كما أنه ولو تعبير عن كلمات الشكر التي لا تستطيع البوح بها.

الواقعة تركت أثرا جميلا في باقي رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبدأت التعليقات تنهال بأنها عادة في كلاب الشارع بأن توفر الطعام للأنثى الحامل أولًا، وبدأوا في الإشادة بإخلاص الكلاب ووفائها، والشكر والدعاء للرجل الذي أطعمها.
ارحم ترحم.. كلبة حامل تثير مشاعر رواد فيسبوك
ارحم ترحم.. كلبة حامل تثير مشاعر رواد فيسبوك
ارحم ترحم.. كلبة حامل تثير مشاعر رواد فيسبوك
ارحم ترحم.. كلبة حامل تثير مشاعر رواد فيسبوك
ارحم ترحم.. كلبة حامل تثير مشاعر رواد فيسبوك
ارحم ترحم.. كلبة حامل تثير مشاعر رواد فيسبوك
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