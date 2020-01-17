محافظ البحر الأحمر : خط مواصلات تجريبي لمدينة الحرفيين

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، البدء في إطلاق خط مواصلات تجريبي لمدينة الحرفيين بشمال مدينة الغردقة، وذلك خلال جولته برفقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب صلاة الجمعة اليوم، لمدينة الحرفيين بالغردقة للوقوف علي الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها ، حتي يتم افتتاحها وتسليم الورش لأصحابها خلال الفترة المقبلة.



وتابع محافظ البحر الأحمر : مشروع مدينة الحرفيين يساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمحافظة ، كما يحافظ علي الوجه الحضاري لمدينة الغردقة الساحرة، وخط المواصلات التجريبي تزامنًا مع "اليوبيل الذهبي" للمحافظة.



واستعرض محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف الأعمال النهائية الخاصة بالمرحلة الأولي لمدينة الحرفيين، التى تضم ٤٢٠ ورشة ومحل تجاري.



ومن جانبه قدم وزير الأوقاف الشكر للمحافظ على التيسيرات التي قدمها من أجل إنشاء تلك المدينة التي ستعمل على الحفاظ على البيئة من خلال إبعاد كل الورش الملوثة للبيئة، مؤكدًا أن إدارة مدينة الحرفيين سوف تتم بالكامل من قبل محافظة البحر الأحمر حتي يتم الحفاظ عليها ومتابعة الخدمة التي تقدم.



يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على مساحة 280 ألف متر، وتشمل إنشاء ١٣٦٧ ورشة حرفية ومحل تجاري .



رافق محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف خلال الجولة اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعديد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى قاما بتأدية صلاة الجمعة اليوم بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات المحافظة بعيدها القومي الخمسين "اليوبيل الذهبي"، الذي يوافق 22 يناير من كل عام، وهو ذكرى معركة شدوان المجيدة عام 1970، التى انتصر فيها رجال القوات المسلحة على العدو الاسرائيلي، بمعاونة أبناء المحافظة.