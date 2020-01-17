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رياضة

محمد صلاح عن مواجهة مان يونايتد: لا نفكر فى البقاء بلا هزيمة

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:26 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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يسرى غازى
سلط الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزى الضوء على التصريحات الصادرة من قبل محمد صلاح نجم الريدز عن مواجهة فريقه مع مانشستر يونايتد المقرر لها بعد غد الأحد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح للموقع الرسمي للريدز: نركز فى الوقت الراهن فقط على مباراة فريق مانشستر يونايتد بالدوري لأننا نتعامل مع كل لقاء على حدة.

وأضاف: لا نفكر في البقاء بلا هزيمة حتى نهاية الموسم، وإذا فعلنا ذلك سوف يكون رائعًا لكن في نهاية المطاف نريد فقط الفوز بلقب البريميرليج لأنه الأمر الأكثر أهمية.

وتابع: نحتاج الفوز على مانشستر يونايتد للمضي قدما في طريقنا وهذا ما نفعله منذ بداية الموسم وخلال العام الماضي لافتا إلى وجوبية الفوز فى تلك المباراة وبالطبع نعرف إنها مباراة كبيرة بالنسبة للجماهير والمدينة ولنا كفريق ولكن في النهاية نحن نلعب كي نفوز. إنه أمر رائع".

ولفت الى أنه يقوم بالتدريب أيضًا على التسديد وتطوير اللمسة الأخيرة في كل وقت إضافة إلى التواجد في عدة مراكز أثناء المباراة والتحرك في العمق أكثر من التواجد بجوار الخط، لأن دوره اللعب كجناح.
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