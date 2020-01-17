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فن

عزوة التاتوهات.. وشم جديد لـ أحمد الفيشاوي

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:06 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال جلسة لرسم تاتو جديد على رقبته، عبارة عن شكل جوهرة، ليحدث جدلًا بين متابعيه بسبب كثرة التاتوهات، الموشومة على أنحاء متفرقة من جسده.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يواصل حاليًا تصوير دوره في فيلم "أشباح أوروبا".

والفيلم من بطولة "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق.

ويعرض حاليا للفيشاوى فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي المرايا للإنتاج الثقافي.
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