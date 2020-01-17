صناع فيلم صندوق الدنيا يطرحون البوستر الرسمي الأول

طرحت شركة kemet film production، المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا"، البوستر الأول له، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي، في شهر فبراير المقبل.



فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.



وتدور أحداث الفيلم بمنطقة وسط البلد، في إطار درامي اجتماعي، وهو من سيناريو وإخراج عماد البهات، الذي يتابع حاليا المراحل النهائية للفيلم من مكساج، مونتاج، وموسيقي تصويرية.



كما تنوي الشركة المنتجة، خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح البرومو الرسمي الأول للفيلم، قبل طرحه بدور العرض السينمائية.