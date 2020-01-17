كندا تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

طالب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إيران، بتعويض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.



ودعا المسؤول الكندي- في مؤتمر صحفي- إلى تحقيق شامل في أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران.



وتابع ترودو: "نسعى إلى الحصول على إجابات من إيران بشان تحطم الطائرة"، موضحا أنه يتوقع تقديم 25 ألف دولار لكل أسرة من ضحايا الطائرة المنكوبة.



وينضم القرار لمطالبة الـ 5 دول المتضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، التي طالبت بدفع إيران تعويضات لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة.

