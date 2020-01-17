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مرأة

بلاش كيتو.. 3 نصائح فعالة لتحصلي على قوام مثالي

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:16 م
3 نصائح فعالة لتحصلي
3 نصائح فعالة لتحصلي على قوام مثالي
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آية التيجي
نسعى دائما إلى الحصول على قوام مثالي، وأصبح أحد أكثر المطالب والمشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص، ويمكن الحصول على قوام مثالي عبر اتباع بعض العادات اليومية التي يمكنها أن تجعلك تخسرين الكثير من الوزن، بالإضافة إلى العديد من الحميات الغذائية التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت خبيرة التغذية الدكتورة دعاء سهيل دكتوراة التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن هناك مجموعة من النصائح التي لا بد من اتباعها بشكل يومي لضمان الحفاظ على القوام المثالي، وتشمل ما يلي:

1- شرب الماء:
تناول المياه على مدار اليوم لتصل إلى ٣ لتر بشكل يومي، حيث أن من شرب المياه يساهم في تحسين عملية الأيض داخل الجسم، كما أنها غسيل طبيعي للكليتين.

2- السلطة:
يعد طبق السلطة المكون من ال ٥ ألوان مختلفة بجانب كل وجبة، والذي يحد من الشهية، وذلك بسبب تناول الألياف.

3- الشوربة:
تمد الشوربة الجسم بالبروتينات التي تعمل علي زيادة معدل الحرق بشكل واضح.

4- المشروبات:
ويمكن الاعتماد على أحد المشروبات الطبيعية مثل: تناول الماء الساخن مع تقطيع برتقال مع ليمون، وإضافة ٥ معالق شاى أخضر، مع النعناع، ويمكن لهذا المشروب أن يساعد علي زيادة معدل الحرق من خلال تناوله على مدار اليوم.

وأكدت سهيل عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إلى الحرمان ليس له علاقة نهائيًا بإنقاص الوزن، واتباع بعض الحميات الغذائية التي تعتمد على حرمان الجسم بشكل نهائى من النشويات أو الحلويات ليست ناجحة، مثل: أنظمة الكيتو دايت، التي تسبب في زيادة الوزن بعد البعد عن هذه الأطعمة.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة عدم الحرق بالشكل السريع، حيث أن جسم الإنسان لديه 3 أجهزة مسؤولة عن الحرق وهم، الغدة الدرقية والرحم والمرارة، وإذا تضرر أحدهم أصيب الجسم بزيادة الوزن، وهنا يجب التنويه أن السبب في عدم الحرق يعود إلى عدم تنظيم الوقت، ومواعيد تناول الأطعمة، وتناول الأطعمة غير الصحية.
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