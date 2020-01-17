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مرأة

للمطلقين.. احترسوا متلازمة الاغتراب الوالدي

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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آلاء حسن
إذا كنت مطلقة حديثًا أو تمر بفصل فوضوي، أو حتى إذا انفصلت عن شريك منذ فترة، فإنك تمر بمشاكل عديدة هذه الأشياء نادرا ما تكون سهلة.

وإذا كان لديكم طفل أو طفل معًا، فقد يكون الموقف أكثر صعوبة من بين أمور أخرى، قد تشعر بالقلق من أن شريكك السابق يحول طفلك أو أطفالك ضدك.

الاغتراب الوالدي هو موقف يستخدم فيه أحد الوالدين استراتيجيات يشار إليها أحيانًا باسم غسل الأدمغة، أو التنفير، أو البرمجة لإبعاد الطفل عن الوالد الآخر.

وتعتبر متلازمة الاغتراب الوالدي مصطلحًا مثيرًا للجدل إلى حدٍ ما، ولكن يستخدمه الكثيرون لوصف الأعراض الناتجة عن ذلك في الطفل.

الاغتراب الوالدي هو عندما يشوه أحد الوالدين الوالد الآخر للطفل أو الأطفال اللذين يشتركان فيه على سبيل المثال، ربما تخبر أمي طفلها أن والده لا يحبه أو يريد رؤيته أو يخبر الأب طفله أن والدته تفضل أسرتها الجديدة (والأطفال مع شريك جديد) لهم.

لا يوجد علاج ثابت واحد يناسب الجميع لنظام تقييم الأداء لعدة أسباب: ليس تشخيصًا رسميًا، وتختلف الحالات عن الأخرى، وحتى لو كانت حالة معترف بها طبيا.
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