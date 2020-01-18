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اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه.. غدا الأحد

السبت 18/يناير/2020 - 06:01 ص
البنك المركزى
البنك المركزى
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محمد يحيي
يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية غدا الأحد أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 4 مليارات جنيه أجل 91 يوما، في حين يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 10.5 مليار جنيه أجل 273 يوما، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 % بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5 % بنهاية يونيو 2022.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة للاقتراض، وتعتبر بمنزلة تعهد من الحكومة بسداد مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهرًا، ولا تحمل سعر فائدة محدد وتباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

وتباع أذون الخزانة عن طريق المزاد، يعرض البنك المركزي في الدولة المصدرة الأذون على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة، كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.
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