AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خطة مصرية للسيطرة على لعبة MMA أوروبيا.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:46 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
خطفت لعبة MMA الأنظار، سواء في مصر أو أوروبا، مما دفع "شركة جلانا جروب"، للمساهمة في التطوير، وتقديم رؤي جديدة، لتنجح في السيطرة علي السوق العربي.

وبدأت بتسويق اللاعبين المصريين للخارج من خلال اتفاقات مع كبرى شركات التسويق الرياضي في أمريكا وإنجلترا وتجاوز أسعار اللاعبين المصريين آلاف الدولارات في المباراة الواحدة.

وقال كريم الخطيب، مالك الشركة، ووكيل لمعظم اللاعبين المصريين والعرب إن الهدف هو إتاحة فرص الاحتراف للاعبين المصريين و العرب، في ظل عدم الرعاية في الألعاب الفردية.

ومن أهم النجوم المصريين المحترفين: علاء منصور منظمة WWFC (أوكرانيا) بطولة مصنفة رقم 8 على مستوى العالم.

أحمد فارس منظمة ONE (سنغافورة) بطولة مصنفة رقم 2 علي مستوى العالم.

كما وفرت الشركة عرض احتراف لـ اللاعب عبد الفتاح الشهير بتوحة في روسيا تحت إدارة AMERICAN TOP TEAM .

وأتاحت الشركة لأكثر من 10 لاعبين مصريين الفرصة في بطولة إنجليزية بدبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إضافات مذهلة.. طريقة تحديث لعبة pubg mobile الموسم العاشر

كريم كوكب يكتب: «العفيجي» من خيبة الأمل إلى الكابيتانو الجديد ‎

شوقي غريب يعلن قرب انضمام رمضان صبحي لـ أحد الأندية الأوروبية

الأهلي..الزمالك..فصل الإدارة عن الكرة ؟

ترشيحاتنا

الكابتونيه يتصدر بقوة.. أبرز صيحات موضة غرف النوم 2020.. صور

الآلاف يشيعون جثمان ناشئ المصرى عبد الرحمن هاني حمدان .. صور

بعد نقله على سيارة قمامة.. حقيقة التمثال المزعوم أمام جامعة الزقازيق

بالأسماء.. قائمة أولية لـ مرشحى انتخابات اتحاد الكرة القادمة

ثوابه عند الله أعظم من جبل.. النبي يوصي بهذا العمل في الشتاء القارس

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور