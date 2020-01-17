خطة مصرية للسيطرة على لعبة MMA أوروبيا.. تعرف على التفاصيل

خطفت لعبة MMA الأنظار، سواء في مصر أو أوروبا، مما دفع "شركة جلانا جروب"، للمساهمة في التطوير، وتقديم رؤي جديدة، لتنجح في السيطرة علي السوق العربي.



وبدأت بتسويق اللاعبين المصريين للخارج من خلال اتفاقات مع كبرى شركات التسويق الرياضي في أمريكا وإنجلترا وتجاوز أسعار اللاعبين المصريين آلاف الدولارات في المباراة الواحدة.



وقال كريم الخطيب، مالك الشركة، ووكيل لمعظم اللاعبين المصريين والعرب إن الهدف هو إتاحة فرص الاحتراف للاعبين المصريين و العرب، في ظل عدم الرعاية في الألعاب الفردية.



ومن أهم النجوم المصريين المحترفين: علاء منصور منظمة WWFC (أوكرانيا) بطولة مصنفة رقم 8 على مستوى العالم.



أحمد فارس منظمة ONE (سنغافورة) بطولة مصنفة رقم 2 علي مستوى العالم.



كما وفرت الشركة عرض احتراف لـ اللاعب عبد الفتاح الشهير بتوحة في روسيا تحت إدارة AMERICAN TOP TEAM .



وأتاحت الشركة لأكثر من 10 لاعبين مصريين الفرصة في بطولة إنجليزية بدبي.