فراشات الصيد يتوجن بالدرع العام لبطولة الجمهورية في السباحة التوقيعية

حصدت فراشات السباحة التوقيعية بنادى الصيد الدرع العام لبطولة الجمهورية تحت 18 سنة ، حيث جاء الصيد فى المركز الأول برصيد 298 نقطة والمركز الثانى نادى الجزيرة برصيد 239 نقطة وجاء النادى الأهلى فى المركز الثالث برصيد 237 نقطة واخيرًا هليوبوليس فى المركز الرابع برصيد 210 نقطة.



كما حصلت اللاعبة هانا أحمد عبد الوهاب على المركز الأول فردى حر وفردى فنى وفى منافسات الزوجى الحر فازت اللاعبة حبيبة أيمن عاطف وملك طارق محمد زكى بالمركز الثالث وفاز الزوجى حبيبة أيمن عاطف وملك طارق محمد زكى بالمركز الثانى.



وفى منافسات الفرق حقق فريق الصيد المركز الأول مثل الفريق الأول للصيد هانا أحمد عبد الوهاب ، روان حافظ جهدان، انجى هشام السيد ابو ذكرى، حبيبة ايمن عاطف، ملك طارق محمد ، ملك ايهاب سيد سيد السكرى، جنى إيهاب سيد، هدى وليد مصطفى ، نادين عمرو فاروق.



ومثل الفريق الثانى نادين هيثم أحمد عبد المنعم ، عليا خالد احمد ، مى محسن عبد الرحمن ، سارة أشرف ابراهيم ، ملك أحمد صديق، تالة مصطفى محمد على.



وحرص على حضور نهائيات البطولة وتوزيع الجوائز أعضاء مجلس إدارة النادى محمد العقدة ومحمد الشرقاوي ، وأحمد الشاذلي، اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي، ومحمد غباشى مساعد المدير وأشرف الفار نائب المدير التنفيذى للنشاط الرياضى.



ويشرف على فريق السباحة التوقيعية الجهاز الفنى والإدارى ياسمين لطيف مدير فنى و نور الافندى مدربة ، وهدير أحمد مدرب عام ، على ناجى إدارى السباحة التوقيعية عبد القادر عليان مدير إدارى لجهاز ألعاب الماء، مقرر لجنة ألعاب الماء و فؤاد المناسترلى، مشرف القطاع محمدعلى.

