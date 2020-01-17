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أخبار البلد

نقابة المحامين: شاشات إلكترونية للأعضاء بمحاكم أسيوط وأسوان

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:51 م
شاشات رول إلكترونية،
شاشات رول إلكترونية، باستراحات المحامين بمجمع محاكم أسوان
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حمادة خطاب
قامت نقابة محامي أسوان اليوم، بتركيب شاشات رول إلكترونية، باستراحات المحامين بمجمع محاكم أسوان، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال حمدي الحرزاوي عضو النقابة، إن ذلك يمكن المحامين من متابعة الجلسات خلال تواجدهم بالغرفة، منعًا للتكدس والازدحام، أمام القاعات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على الزملاء وتمكنيهم من أداء واجبهم المهني، على أن يتم تعميمها بجميع محاكم أسوان في أقرب وقت.

كما وافق النقيب العام سامح عاشور، على الطلب المقدم من محمد كركاب عضو مجلس النقابة العامة، بشأن تركيب شاشات إلكترونية لعرض رول الجلسات بمحاكم أسيوط، وربطها بغرف المحامين.

وقال محمد كركاب، إن ذلك يمكن المحامين من متابعة الجلسات خلال تواجدهم بالغرفة، منعًا للتكدس والازدحام، أمام القاعات وذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية بأسيوط.

وأشار كركاب، إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على الزملاء وتمكنيهم من أداء واجبهم المهني، موجها الشكر للنقيب العام لسرعة تلبيته طلبات المحامين وخاصة محامي أسيوط.
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