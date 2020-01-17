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فن

أصالة تنشر صورة من استعدادات حفلها بالقرية العالمية في دبى

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:52 م
اصالة
اصالة
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كريم ناصر
نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام.

وكانت الصورة من استعدادات لحفلها بالمسرح الرئيسي بالقرية العالمية بدبى.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: بعد قليل ألقاكم بالحفل.

وتستضيف القرية العالمية حفل النجمة العربية أصالة نصري، اليوم الجمعة في التاسعة مساءً.
أصالة تنشر صورة من استعدادات حفلها بالقرية العالمية في دبى
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