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أخبار العالم

المرجع العراقي علي السيستاني يغادر المستشفى بعد جراحة دقيقة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:07 م
المرجع العراقي علي
المرجع العراقي علي السيستاني
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني خرج اليوم الجمعة من أحد المستشفيات بعد جراحة محفوفة بالمخاطر لإصلاح كسر في العظام، وعاد لمنزله جنوبي العراق، حسبما أفاد مسؤولون.

وكان السيستاني الذي سيبلغ التسعين في وقت لاحق من العام الجاري قد انزلق أثناء استحمامه قبل صلاة العشاء الأربعاء الماضي ما أدى إلى إصابته بكسر في الفخذ.

والجراحة اعتبرت خطيرة بسبب سنه، وقد جاءت وسط توترات متواصلة في العراق بعد مقتل أبرز قادة إيران العسكريين في غارة جوية أمريكية ووسط احتجاجات شعبية في البلاد.

والأنباء التي أفادت بأن الجراحة كانت ناجحة قوبلت بموجة من الأمنيات الطيبة من كبار المسؤولين، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر تويتر في وقت مبكر اليوم الجمعة: " دعائي أنا وملايين العراقيين للشخص الذي يمثل مصدر إرشاد وإلهام".

وخضع السيستاني للجراحة يوم الخميس في مستشفى الكفيل في كربلاء، ونقل لمنزله اليوم الجمعة، حسبما أفاد المستشفى، وذلك قبل أن يعود لمنزله في مدينة النجف.

ولطالما لعب السيستاني دورا حاسما في تهدئة التوترات في الأشهر الأخيرة حيث واجهت البلاد أزمة تلو الأخرى، بدءا من الاحتجاجات الحاشدة وليس انتهاء بالضربة التي نفذتها طائرة مسيرة مؤخرا والتي قتلت الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.
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