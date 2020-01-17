باحث يكشف نسبة الفقر في تركيا | شاهد

قال محمد ربيع الديهى، الباحث المتخصص فى الشئون التركية، إن توزيع الدخل فى تركيا والمعاشات جميعها سيئة فى ظل انهيار اقتصادي كبير.



وأضاف محمد ربيع الديهى خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن انهيار الاقتصاد والعملة فى تركيا سببها سياسة أردوغان.



وتابع الباحث المتخصص في الشئون التركية، أن هناك أكثر من 40 مليون تركي يعيشون تحت خط الفقر حسب تصريحات الأجهزة في تركيا.



وأشار إلى أن أسعار الطاقة في تركيا ارتفعت فى الفترة السابقة وخاصة أن تركيا تستورد 95% من احتياجاتها من مواد البترول من الخارج.



وأوضح محمد ربيع الديهى، أن المواطنين الأتراك يعانون بشدة من سياسات أردوغان وحزبه فى الداخل، مضيفا أن الأسعار تضخمت إلى 200% فى الفترة السابقة.