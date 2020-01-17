تصيب الرضع.. 4 أسباب وراء الإصابة بـ انقطاع الشبكية.. فيديو





وأضاف الريس، إلى أن انقطاع الشبكية يمكن أن يحدث لعدة أسباب تصيب الأطفال الرضع بإنقاطع الشبكية، حيث يمكن للإصابة ببعض الأمراض التي تزيد من الإصابة بإنقاطع الشبكية، ومن أبرزها:1- ولادة الأطفال غير مكتملي ودخولهم في الحضانة.2- التعرض للصدمات.3- الإصابة بـ قصر النظر.4- الإصابة بمرض السكري.وتابع الريس في تصريحات خاصة لكاميرا موقع صدى البلد الإخباري، أن الأطفال الذين يعانون من قصر النظر يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بانقطاع الشبكية.ونوه الريس، إلى أن انقطاع الشبكية يمكن أن يحدث مع التقدم في العمر، وذلك عبر تحليل المادة الجيلاتينية الموجودة داخل العين، والإصابة بحالة تدعي الجسم الزجاجية، أو الإصابة بمرض السكري.