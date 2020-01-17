دباغة الجلود: إشادة المؤسسات الدولية إحدى النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى

أكد محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات أن إشادة البنك الدولى بالإصلاح الاقتصادى المصرى ليس المرة الأولى، لافتا إلى أن الإشادات التي نالها الاقتصاد المصري من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية لم يأت من فراغ، بل نتيجة وثمرة الجهود الإيجابية التي تحققت في ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف حربى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الاقتصاد المصرى أصبح واحدًا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، بل حاز على ثقة المستثمرين الأجانب بضخ استثماراتهم، فى ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضا، لافتا إلى أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات القادمة, كما نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.





ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري لـ 6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً في سوق العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها, حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في السوق المصري 79.2 مليار دولار.