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أخبار البلد

دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:11 م
عدد أخبار اليوم غدا
عدد أخبار اليوم غدا
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سارة يسن
تناولت جريدة أخبار اليوم برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط في عدد الغد السبت عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..

وأبرزت الجريدة في صفحتها الأولى عددا من العناوين المهمة، منها دعوة مصر للمشاركة غدا في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية والذي ينعقد بحضور ١١ دولة لايجاد تسوية سلمية للأزمة.

كما أشارت الجريدة الى الاجتماع المقرر انعقاده نهاية شهر يناير لبحث قواعد تشغيل سد النهضة وملء الخزان وآلية فض المنازعات .

ومن العناوين الهامة أيضا، بريطانيا تجمد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية، مستوطنات تركية لتغيير ديموغرافيا شمال سوريا.

ومن جانبه قدم الكاتب الصحفي عمرو الخياط مقالا مهما ضمن العدد تحت عنوان كلمة السر الجيش المصري، قال فيه :" انظر حولك فتش في الحقيقة تجول في إقليمك اتجه إلى سوريا الحبيبة والتقط صور الأطلال المطموسة بالدماء واستكمل نحو العراق واسحب قصائد رثائك لحضارة بلاد الرافدين".

ورصدت الجريدة احتفاء الإعلام العربي بإطلاق قاعدة برنيس، الصحف العربية: قوة مصر هي السند للعرب جميعا.
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
دعوة مصر لمؤتمر برلين .. جولة في عدد أخبار اليوم غدا
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