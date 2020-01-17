تعليم كفر الشيخ: منع دخول المحمول في لجان الإعدادية.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي...تعرف على الجدول المقترح لـ الثانوية الأزهرية 2020

_تعليم كفر الشيخ:

منع دخول المحمول لجان امتحانات الإعدادية غدا

_لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

_تعرف على الجدول المقترح لـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2020

_إتاحة استمارة التقدم الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية الأزهرية



أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه سوف تنطلق غدا السبت امتحانات الشهادة الاعدادية "الصف الثالث الإعدادي" بمدارس المحافظة.



أوضحت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ 53 ألفا و578 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 335 لجنة بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ.



أكدت الدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها وجهت رؤساء اللجان وأعضاء الكنترول بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، مشيرة إلى أنها شكلت غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، للرد على أي استفسارات ،وحل المشكلات.



وقالت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية مشددة، وأنها تتابع الكنترول الرئيسي وال10 كنترولات فرعية بالإدارات التعليمية.



وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها شددت على منع دخول المحمول للجان، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.



وأوضحت أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير ،وتوزيع الأسئلة ،ولجان النظام والمراقبة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.



وقالت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن مدير الإدارة التعليمية يتحمل المسئولية كاملة عن سير العملية الامتحانية بإدارته، موضحة على الدعم الكامل من اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ ،واللواء محمود حسن ،مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن في توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم.



كما شددت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، على التأكد من أسماء المشاركين في لجان الإدارات التعليمية وتوقيعهم على الموانع ،مشيرة إلى أن هناك عقاب صارم اذا ثبت وجود من له أقارب تصل إلى الدرجة الرابعة، وأصدرت تعليماتها بوجود سبورات بجوار باب اللجنة يلصق عليها الجداول ودليل اللجان وعقوبات قانون الغش.



وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ان شعار الامتحانات " لا للغش"مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن يتفوق الغشاش ويرسب المجتهدون أو ينالون درجات أقل ، وفي حالة ضبط حالات غش لابد من إثبات الحالة وإعداد تقارير يومية بذلك أولا بأول.



كما أصدرت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تعليماتها بإنشاء مركز تجمع للمعلمين بكل إدارة يحضر فيه المعلمون كاحتياطي لسد عجز الملاحظين باللجان ويتم فيه حصر الغياب والحضور ، ووجهت بتواجد عشرة معلمين احتياطي لكل لجنة امتحانيه ضمانا لحسن سير اللجنة، محذرة من مغبة التغيب عن الامتحانات بدون عذر وبدون اعتماد رسمي، وأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ سيتكرم أفضل لجنة إدارة تعليمية تدير العملية الامتحانية دون اية مشاكل، محققة العدالة بين الطلاب.



يستأنف غدا السبت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.



حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا السبت 18 يناير 2020 امتحان الرياضيات، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 4 عصرا



ووفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم، سيتكون امتحان الرياضيات من 40 سؤالا، الأسئلة مقسمة كالتالي : (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعها اختيار من متعدد.



أما عن طلاب 2 ثانوي فيؤدون غدا السبت 18 يناير 2020 امتحان الفيزياء لطلاب العلمي، والتاريخ لطلاب الأدبي، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 9 صباحا حتى 11 صباحا.



ووفقا للمواصفات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، سيتكون امتحان الفيزياء من 30 سؤالا اختياريا من متعدد، كما يتكون امتحان التاريخ من 30 سؤالًا اختياريا من متعدد.



وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها السبت الماضي الموافق 11 يناير 2020.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.



وقال وزير التربية والتعليم: على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره، حيث إنه الآن يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.



أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول "مُقترَح" لـ امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية بشُعبتَيها: "الأدبي" و"العلمي" للعام الدراسي الحالي 2020/2019.



وقررت الإدارةُ المركزية للامتحانات طرح هذا الجدول المقترح لإستطلاع آراءَ الطلاب، في المَواعيدِ المُقَرَّرة للاختبارات؛ لتَسمحَ للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين وجميع المعنيّين بوَضْع جدول الشهادة الثانوية الازهرية .



كما أعلنت الإدارةُ المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الازهرية ، أنه ستتمّ دراسة جميع المُقترَحات بعنايةٍ؛ حرصًا على مصلحة الطلاب، وتَعديل الجداول وَفقًا لها.



وقالت الإدارةُ المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية : انه للتعليق وإبداء الرأي على جداول الاختبارات؛ يمكن لمن يهمه الامر كتابة رأيَه في المكان المُخَصَّص للتعليقات على الموقع الرسمي لبوابة الازهر ، وقَبلَ إضافة أيّ تعليقٍ، يُرجى قراءةُ التعليقات المَوجودة ، وفي حالة وجود رأيٍ مُشابِهٍ لرأيكَ؛ قُمْ بتأييد الرأي دونَ كتابة التعليق مرّةً أخرى.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة الجدول "المُقترَح" لـ امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية بشُعبتَيها: "الأدبي" و"العلمي" للعام الدراسي الحالي 2020/2019



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020م، إلكترونيًا.



وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنه على طلاب الشهادة الثانوية الازهرية القيام بالخطوات التالية للتسجيل :



* يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.



* يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx



* على الطالب ادخال اسم المستخدم الذي حصل عليه من مسؤول التحول الرقمي؛ لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.



* يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة، إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.



جدير بالذكر أن هذه التسهيلات تعد أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق، حيث يقوم رائد التحول الرقمي بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.