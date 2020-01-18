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مرأة

10 طرق لإبعاد الطفل عن مشاهدة التليفزيون خوفا على صحته النفسية

السبت 18/يناير/2020 - 01:16 ص
10 طرق لابتعاد الطفل
10 طرق لابتعاد الطفل عن مشاهدة التليفزيون
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حياة عبد العزيز
أكد الدكتور مصطفى الديب أخصائي أمراض اللغة والإضطرابات النفسية والسلوكية لـ "صدى البلد"، أن للتليفزيون أضرارا جسيمة على صحة الطفل النفسية، فيجب على الاب والام محاوله إبعاد الاطفال عنه، وإشغالهم بألعاب البازل والمكعبات وماشابه، تجهيز مكان مخصص للألعاب، تخصيص وقت كافي للحديث مع الطفل، وإشباعه نفسيًا، الخروج دائما والسير مع الطفل، وذلك بدلًا من ادمان التليفزيون او الهاتف المحمول.

خطوات لابتعاد الطفل عن مشاهدة التلفزيون:

1-مشاركة الطفل في تنظيف المنزل.

2- رواية القصص للطفل.

3- تصميم مسرح عرائس من قِبل الطفل وتشجيعه.

4- وضع ألواح ورق كبيرة عالحائط، للرسم عليها بخامات مختلفة من الألوان، ووضع لوح سوداء للرسم عليها بالطباشير، مع تجنب كراسات التلوين الجاهزة.

5- حل الألغاز.

6- مشاهدة القصص ذو قيمة.

7- تقليد اصوات الحيوانات.

8_ تعليم الحروف والارقام بطريقة عملي من خلال اطباق الرمل والملح.

9- فصل الاشياء عن بعضها مثل مكرونة و عدس.

10_عمل صلصال منزلي (كوب دقيق+نص كوب ملح+معلقة زيت+الوان طعام ) مع العجن بالمياه.
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