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محافظات

الأمطار كشفت المستور .. العثور على سرداب أثري في قرية نشيل بالغربية.. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:27 م
العثور على سرداب
العثور على سرداب أثري في قرية نشيل بالغربية
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احمد علي
أعلنت لجنة من الآثار بمنطقة وسط الدلتا، في طنطا بمحافظه الغربية، مساء اليوم، عن اكتشافها مقبرة أثرية أسفل بالوعات الصرف الصحي التي حدث بها هبوط بسبب مياه الامطار، بعد أن تسببت الامطار في هبوط أرضي لبالوعات الصرف الصحي بشوارع قرية نشيل التابعه لمركز قطور.

وكانت شائعات قد انتشرت بين أهالي القرية، بوجود سراديب أثرية أسفل الاماكن التي حدث بها هبوط، بالقرب من احد المساجد القديمة بالقرية؛ مما دفع الاجهزة المعنية بالمحافظة لارسال لجنة من هيئة الآثار ترافقها قوة من الشرطة، بالاضافة لأجهزة مجلس المدينة، وتم اكتشاف سرداب اثري ومقبرة يرجح اثريتها.

كما أكد اللواء محمد المجبر رئيس مجلس المدينة ان اجهزة المجلس تتعامل مع حالة الهبوط الأرضي البالوعات و تتم أعمال كسح المياه وعدم تراكمها بتسيير المرور في الشارع.
الأمطار كشفت المستور .. العثور على سرداب أثري في قرية نشيل بالغربية.. صور
الأمطار كشفت المستور .. العثور على سرداب أثري في قرية نشيل بالغربية.. صور
الأمطار كشفت المستور .. العثور على سرداب أثري في قرية نشيل بالغربية.. صور
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