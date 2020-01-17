قيدوه بالحبال.. شاهد واقعة جديدة للتنمر على شاب معاق ذهنيا بالفيوم

نشرت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك" بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، فيديو صادما لشباب من قرية سنهور يتنمرون على شاب مريض ومُعاق ذهنيا.



وظهر في الفيديو، مجموعة من الشباب يقيدون الشاب المريض ذهنيا بالحبال فى محاولة لإذلاله، رغم مرضه الذهني والعقلي.



والفيديو تم تصويره للشباب بجوار سور المعهد الأزهري، بنات ناحية مدرسة التجارة الثانوية بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

