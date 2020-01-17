AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قيدوه بالحبال.. شاهد واقعة جديدة للتنمر على شاب معاق ذهنيا بالفيوم

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:28 م
الفيوم - نبيل أبو السعود
نشرت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك" بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، فيديو صادما لشباب من قرية سنهور يتنمرون على شاب مريض ومُعاق ذهنيا.

وظهر في الفيديو، مجموعة من الشباب يقيدون الشاب المريض ذهنيا بالحبال فى محاولة لإذلاله، رغم مرضه الذهني والعقلي.

والفيديو تم تصويره للشباب بجوار سور المعهد الأزهري، بنات ناحية مدرسة التجارة الثانوية بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماراثون الفيوم.. مركز شباب سنهور يفوز بالمركزين الأول والثانى

ترشيحاتنا

ارحم ترحم.. كلبة حامل تثير مشاعر رواد فيسبوك

سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار في بعض المحافظات

عاجل.. قوات تركية تصل ليبيا.. تفاصيل

عاجل.. صندوق النقد الدولي يعلق على اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

محمد محمود عبد العزيز: الحبايب متجمعين في عيد ميلاد ياسمين

وجود ذبابة.. أعراض غير متوقعة تدل على إصابتك بانقطاع الشبكية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة