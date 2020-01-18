توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 18 الى الجمعة 24 كانون الثاني-يناير 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماجي فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



نظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع:

يسجل هذا الاسبوع حدث فلكي بارز ،وهو انتقال الشمس الى برج الدلو يحالفك الحظ بأوجه متعدّدة، فتتلقى مساعدة أو تنجز عقدًا مهمًا أو تتوصل إلى تفاهم وتجسّد بعض الأحلام. تموّل بعض المقرّبين أو تساهم في نجاحهم أو إنجاح مخططاتهم. تساعد أحد الأولاد في مشروع مهم، فتسير أمورك كما يجب انها فترة اللقاءات والمفاوضات ورحلات العمل والورشات سوف تظهر عليك الصفات القيادية وتبدأ بتطوير انظمة العمل التي تشرف عليها فتشعر وكذلك يشعر الاخرون انك الركن الاقوى والامتن في اي مسؤولية تتولاها.



برج الحمل:

حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد المهني، تتوضح الامور بعد ضغوط الاسابيع الماضية ترتاح من المسؤوليات الصعبة وتحكم السيطرة على أوضاعك وتستعيد قدرتك على إدارة شؤونك بسلام. تحميك الكواكب وعلى رأسها الشمس من الدلو ويضرب لك النجاح موعدًا ويسلّمك مفاتيحه، لكي ترتفع شعبيّك كما النفوذ. تتلقى عرضًا مغريًا أو اقتراحًا لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب. تنال أيضًا مكافأة مالية، أو جوابًا على طلب وتجاوبًا مع فكرة تقدمها. لا تتأخر في التفاوض وتقديم المشاريع، فهذا الاسبوع يلائمك جدًا ويفتح أمامك الأبواب. لا تخش من المطالبة بحقوقك، فقد تجد الآذان المصغية. تراجع وتدرس وتجد وسيلة لتحسين أوضاعك ، إلاّ أنّ الأمر يؤثّر ربما على صحّتك ويتسبب بتعب وإرهاق، ما يضطرّك إلى الاستراحة وتعليق الأعمال.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي:

أن معاكسة كوكب الزهرة قد تولّد بعض التجاذبات وتفقدك الثقة بالنفس، أو تجعلك تواجه بعض المخاوف بالنسبة إلى الحبيب. تارة تكون مفعمًا بالنشاط والتفاؤل، وتارة أخرى تعيش ضجرًا ومللًا أو قلقًا. تميل إلى الازدواجية أو يهتف قلبك لاتجاهين، وكذلك تبدو مرهف الحسّ، مستعدًا للنزاع ، مضخّمًا بعض الهواجس. قد يتراءى لك أحيانًا ، أن عليك قطع علاقة عاطفية بسبب غياب أو عدم القدرة على التواصل الدائم. تعيش نزاعا داخليا يضعك في حالة تمزّق بين عواطف عميقة وواقع لا مستقرّ.



برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

يجب ان تعلم ان الوضع لن يصبح فعالا قبل مغادرة الشمس من برج الدلو لذلك اسع الى تدارك الامور ولمنع تراجع الاعمال في ظل هذا الاسبوع المتشابك الأوضاع،الذي يحمل إليك أخبارًا جيدة من جهة، ويضعك أمام تحديات وعراقيل، من جهة أخرى. قد يتطور مشروع لك ، وبالمقابل تصطدم برفض أو تعنّت من قبل بعض المسؤولين المباشرين أو الحكوميين. لن يمنعك الأمر من المثابرة والمواجهة وتكرار المحاولة، بدون تراجع. إلا أن أوضاعًا كثيرة تفتقر إلى الشفافية وتعرّضك لضبابية كبيرة وسوء تفاهم. قد لا تلاقي مبادراتك التجاوب من المحاولة الأولى ، إلا أنك، وبفضل صلابتك ومثابرتك ، تتوصل إلى الأهداف المنشودة في النهاية. قد تشكك بنفسك وقدراتك في بعض الأحيان، خاصة وأن كوكب مارس الذي يعاكسك ويضع العصي في الدواليب ويضطرك إلى مراجعة الحسابات والرجوع عن أحد المشاريع ربما.



حظك هذا الأسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

يحمل إليك كوكب الزهرة ، وهو كوكب الحب والجمال، ذبذباته الحلوة فهو في برج الدلو يبشّر بأخبار جيدة تخصّ أوضاعك العاطفية ، وبولادة طفل في محيطك، أو بحمل يسعدك ، أو بنجاح يحقّقه بعض الأولاد، أو بعودة الصفاء إلى علاقتك بأولادك ومحبّيك. تشعّ بجاذبية كبيرة وتكبر شعبيّتك ، فتأمل بلقاءات حلوة وتتلقّى الهدايا وتسمع بوحًا وتلبي دعوات إذا كنت عازبًا او عازبا، أو خبرًا تتلقاه بحماسة وفرح. تبدو قويًا منفتحًا على الدنيا، مقبلًا على مساعدة الآخرين وزرع الفرح في بعض القلوب. تساهم بأعمال خيرية أو تدعم بعض المحتاجين إليك.



برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تطل على اسبوع مثمر تتحرك فيه الامور العالقة وتعود الحركة الى مجراها الطبيعي فترتاح من الضغوطات وتشعر بالقدرة على العطاء والتحدي والقيام بقفزات جبارة إلى الأمام، متمتّعًا بقدرة كبيرة على الإقناع وبإرادة صلبة على الوصول. تمارس سلطة يتقبّلها الآخرون، وتبدو محاطًا بالنصائح الثمينة التي تستفيد منها للقيام باستثمارات كبيرة، قد تكون لمصلحتك. قد تستقي الحظ من شركاء ينتمون إلى برج الميزان او الدلو فهم يتمتعون يتمتّعن بحظ وافر فقد يقدّمن لك مساعدة ثمينة أيضًا.من المحتمل أن تبدأ عملًا جديدًا ، وتنطلق بمشروع غال على قلبك. تبدو حيويتك مضاعفة وسرعتك في اتخاذ القرار مميزة، حتى ولو اضطررت إلى التراجع قليلًا ، في بعض الأحيان.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

ينذر الفلك ببعض المتاعب العاطفية مع وجود كوكب الزهرة في برج الحوت ، حيث تبدو غير مطمئن إلى سير العلاقات وتعبّر عن عدم رضاك بأسلوب أو بآخر. قد تضطرّك الظروف إلى اتخاذ اتجاه جديد وطريقة مغايرة في تعاطيك مع الحبيب،رغم قدرة السرطان على خوض المستحيل، إلا أنه لا يطيق السطحية واللامبالاة. قد تتأرجح بين الشغف والمطالبة والمحاسبة من جهة، والتخلّي واللامبالاة من جهة أخرى. إذا كان النصف الأول مطبوعًا بفشل ما، بأمل محطّم.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

انه اسبوع البدايات الجميلة وستملك الجرأة لاتخاذ خطوات جريئة ولا شك ان رياح التغيير بدأت تعصف بحياة مولود السرطان فيطل على اسبوع مميّز بأحداثه وتطوراته يكرّر السعي، بدون خشية من الخسارة. قد يحاول البعض عرقلتك أو الطعن بقراراتك تقاوم الرياح لأنك تحظى بحماية، تجعلك تنتصر في النهاية، إذ تكون لك الكلمة الأخيرة.قد تمرّ بفترات من الصعود والهبوط، إلا أن ثقتك بالنفس وإرادتك القوية تتخطّيان كل المعوقات، أما الاتصالات الجديدة فتبدو مميزة في عملك، تقبل على أعمال تجارية وتوطّد علاقات جيدة تستفيد منها، فتتنوع النشاطات وتتوسع الآفاق التي تخوضها بتفاؤل، مما يعني عقودًا كبيرة هي في الطريق إليك، وتحالفات تعقدها بحماسة قصوى.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تنعم بوضع فلكي إيجابي ومميّز، إذ يستقر كوكب الحب والجمال في برج الحوت الصديق ليرسل إليك ذبذبات إيجابية تتحدث عن حب ولقاء وارتباط وتفاهم. تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة عمّا عرفته حتى الآن. أما إذا كنت عازبًا فقد تتيح هذه المناسبات لقاءً استثنائيًا، بعض مواليد الجوزاء يقطفون ثمار جهود سابقة، ويرون النتائج الإيجابية لخطوات قاموا بها في الماضي، وتتعلّق بتقريب وجهات النظر.



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

ليس بالاسبوع المثمر هناك حالة من الترقب والانتظار تستمر حتى انتقال الشمس من برج الدلو فلا تنتظر ان تتغير الظروف قبلها سوف يخفف الفلك من الحظوظ التي واكبتك اذ قد تحمل هذه الفترة تهديدات متنوعة من تراجع صحي وخطر الحوادث الى توتر مهني قد لا تسير الامور كما تريدها وتشتهيها وتضطر في احيان كثيرة الى مسايرة الاوضاع والتكيف مع بعض المستجدات والتعامل بليونة رغم المعاكسات لذلك عليك التحفظ والعمل خلف الستار من اجل تحقيق كل الرغبات حاول الا تورط نفسك في نزاعات قانونية. احم محيطك المهني من التوتر فهذا آخر ما تتمنّاه حاليًا.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تهتم بوضعك العاطفي وعلاقاتك الحميمة وتسيطر على علاقاتك بشكل مدهش فتبرز نجمًا في محيطك، لكن الأمر قد يجعلك متعنّتًا متعجرفًا جارحًا في كلامك مولّدًا نفورًا وسوء تفاهم مع الحبيب مفيدة.قد تلتقي بالشريك المنشود ، إذا كنت عازبًا أو تنجذب إلى أحد الأشخاص بصورة جدية فتصبو إلى الحب الحقيقي والارتباطات المتينة . إلا أن الحظ في مصادفة نصفك الآخر وقد لا تدرك عمق المشاعر التي قد تتطوّر نحو صلات ورباط ، المهم أن تدرس أوضاعك جيدًا وتحافظ على الكتمان.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تتحسن ظروف العمل وتقوى فرص النجاح وربما تتلقى معلومات جيدة تشجعك على التحرك لاستعادة موقع حان الوقت لتكثيف العمل للتقدم لكن لا تتصرف بعشوائية بل عن سابق تحضير وتصميم سوف تروقك الأجواء وتبعث في نفسك الحماسة، فتخوض كل التحديات بثقة بالنفس، وتشقّ طريقك واثقًا ومكتفيًا مع التغييرات المهمة التي تخدم مصالحك. تنجح مساعيك ومفاوضاتك ومبادراتك، فتكون الأيام المقبلة مليئة بالشغف والجديد الواعد، وتواكبك معنويات ممتازة. تبرز اولويات لها علاقة بالحياة المهنية وتحقّق ما يستحق التهاني، وتتصرّف بطريقة حكيمة وذكية.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في الحوت يدعوك الى تقدّيم التنازلات وإلا دنوت من الخطر، في فترة تنذر ببعض المواجهات الشخصية أيضًا. هل تريد الانفصال؟ إطرح هذا السؤال على نفسك ، كما أسئلة أخرى قد تجعلك في هذه الفترة ، أمام مفترق طريق . ربما تشتبك مع الحبيب أو الزوج أو الأولاد أو أحد أفراد العائلة، وتعيش معاناة تتعلق بغيرة أو حسد أو سوء معاملة أو ظلم. العلاقات صعبة نوعًا ما، تحتاج معها إلى دعم قد يأتيك، إذا أحسنت التعامل مع الآخر.



برج الميزان:

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

ترتفع حظوظك وتثابر حتى تصل الى هدفك ترتب اوراقك واوضاعك وتعيش افضل الاوقات تستقبل الاسبوع مع انتقال الشمس الى برج الدلو في برجك الدلو الصديق فتدخل بمنعطف جديد وانقلابا للرياح وتحقق الامنيات والنجاحات في الاوضاع المالية انها فترة مشجعة على المبادرات الكبيرة والتفاؤل والانتصارات حتى في الاوقات الدقيقة والصعبة مبروك عليك هذا الحظ الاستثنائي الذي يقدم لك فرصة ثمينة يجب أن تستفيد منها في كل مناسبة، لكي تعزز أوضاعك وتغني مفكرتك وتنطلق نحو استثمارات وعمليات ناجحة، مزودًا بالشجاعة والجرأة، اللتين تخدمان مصالحك، في كل لحظة. ها هي السماء تنفرج فتزيح عن كاهلك الأخطار وتدعوك إلى تسوية ما كان عالقًا وترتيب أوراقك. إنها، باختصار، انطلاقة جيدة جدا.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

هو اسبوع ممتاز حيث سيحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك. انه بدون شك اسبوع الحب والرومنسية قد تتلقى خبرا استثنائيا يجعلك سعيدا او يطرأ ما يزرع الفرح في نفسك يحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الشريك. لن تصطدم الآراء ذلك ذلك أن الخيارات ستكون متعددة والانسجام سيّد المواقف.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يكون الجو ملبدًا بالغيوم متقلب كمزاجك نظرا لظهور معطيات عابرة تسبب لك الانزعاج وسيكون بانتظارك مسؤوليات عديدة والاضواء مسلّطة عليك فهل أنت جاهز؟ ضاعف حذرك اذ ان وجود الشمس في برج الدلو اي في مواجهة برجك يجعل الامور معقدة تشتّد أزمات الغيرة والتملك لتصبح حبيبًا متملكًا تثير استياء وانزعاج الحبيب. أو قد تعاني من تصرّفات الحبيب الانانية. فتشكي من إهماله لك ومن بخله أو فتور عواطفه حاذر العدائية إذ ربما تخسر ثقة أحد المسؤولين. حاول حماية مصالحك من التراجع. كن أكثر لطفًا وتعامل مع الظروف المتقلّبة بنضج وانفتاح وستتعلم أمثولة في معاملة الآخرين.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

ان وجود الزهرة الى برج الحوت الصديق يسلط الضوء على جمال شخصيتك الجذابة لتكون مجمل التاثيرات الفلكية محركة للعواطف لتتسمّ الاجواء العاطفية بقرار سريع تقوم به وقلب لصفحة عاطفية، فإما يخفق قلبك بسرعة على اثر لقاء ما يغيّر المنحى، أو يبرد فجأة باتجاه شخص فتقرّر الرحيل. قد لا تكون الاسباب مقنعة، لكنك تترك العنان لأحاسيسك وترفض ان تناقش الطبيعة والأهواء. قد تحب اليوم ما رفضته في الأمس، أو تتخلى الآن عمّن كان يشغل قلبك.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تكثر الحركة وتنشط الابحاث واللقاءات والدراسات في هذا الاسبوع وتعيد ترتيب اوضاعك وتفرح لتعاطف وتأييد فثمة لقاءات غنية تفتح امامك ابواب السفر والتسويق والنشر والدراسات العليا وقد تحرز تقدمًا ملحوظًا وتتوسع دائرة تحركاتك وترتفع شعبيتك في محيطك يجب ان تستفيد من الطاقة الكبيرة التي يزودك بها الفلك كما ان مزاجك العذب وإقبالك على الحياة إذ أن الحظ يلاحقك ويضبط الايقاع في كل المجالات, تكون الحظوظ كبيرة وايجابية حاول ان تعطي نفسك وقتا للهو والتسلية لا تكن مهووسا بالعمل فهناك اشياء اخرى نحتاج اليها في الحياة .



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

استقرار الزهرة في الحوت يثير مسالة عائلية او نقاشا يخص مشروعا منزليا يختلف عليه افراد العائلة , تدعوك الحكمة الى عدم التمادي في عنادك فأنت تحاول أحيانًا اللعب على عواطف الحبيب لكنك ستتفاجأ بمواقفه القوية تجاهك. يجب التصرف بوعي وبدون مبالغة والابتعاد عن الكلام والجاف أدعوك الى ملاطفة الحبيب ومغازلته لأنّ الظروف تشجّع على التقارب وتدعو الى الإنسجام وليس الاختلاف.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

ستكون بداية الاسبوع نشيطة جدا قد تحتفل بخبر او انفراج مسألة معقدة وقد تحصل على النتائج المطلوبة ولا عجب اذا كانت المبادرات الاولى تطال الوضع المالي ان كل الكواكب ترحّب بك وتعزّز شعبيتك وحظوظك ان كان في الشأن الاجتماعي او الشخصي وبالرغم من تعدد الاتجاهات سوف تنجح بإدخال عنصر المرح والحماسة الى حياتك. انه اسبوع بناء ومثمر لهذا لا تبق ساكنا بل تحرك بجرأة قد تقوم برحلة او تشارك بمؤتمر ما يفتح امامك فرصة جديدة وقد تطرأ تغييرات مهمة تسمح لك باستعادة موقعك أو حتى التقدم الى موقع أفضل.



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تعيش اسبوع عاطفي بامتياز جميل ودافىء يشجع الفلك على المصالحة وعلى إضفاء جو من الإنسجام والتوافق، تتحدث هذه الفترة عن تعاطف مع الحبيب أيضًا عن شعور بالطمأنينية والاستفرار فهو يقرب المسافة بين القلوب ويطرد الهواجس ومشاعر الغيرة التي تعمي البصيرة. يسود جو من التسامح ويساعد هذا على الصراحة وتبادل المشاعر الحارة.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

ستكون الحظوظ من نصيبك ولا بد ان تكون اجواء هذه الفترة الهوائية بامتياز مع تواجد الكواكب في برجك داعمة ومحفزة على النجاح لقد اصبحت الصورة واضحة ومشرقة تمامًا تشعر بالاتزان والتحسن بتعد اختفاء المتاعب والصعاب الأخيرة . تستعيد السيطرة على الاوضاع وذلك بقوة ذكائك وهواجسك الناشطة وتصرفاتك الحكيمة. تشعر بالارتياح فالأجواء تسمح لك بالتخطيط السليم ثم التنفيذ السريع. سوف تلمس انفراجًا على الصعيد المالي فلا بد أن يتسوى ملف عالق ولابد أن تصل إلى حل مرض يتعلق براتب أو دين أو تمويل،تجد نفسك في موقع قوة فتختار تبديلات توافق طموحاتك ومشاريعك.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

إنه اسبوع العواطف الجياشة والمشاعر نبيلة وانت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام سوف تعصف رياح التجدد والتغيير والمفاجات الكثيرة بحياتك العاطفية نجاح وتحليق حظ لقاءات عذبة ومناسبات اجتماعية راقية غرام حب تواصل مع الخارج وعودة حبيب بعد انفصال او زواج او خطوبة فترة من الحب رائعة وعن غرام اثناء سفر او دراسة.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

لقد دخلت في فترة التحضير الجيد والبحث الدقيق ان الاجواء الفلكية تدعوك الى التحسب والتأمل وعدم استعجال الامور ان الجو العام يتأرجح بين الايجابية والسلبية ان انتقال الشمس الى الدلو يدعوك الى التصرف بهدوؤ وتحفظ حاذر من معاكسات محتملة، ونزاع مع بعض الأشخاص في المحيط المهني. أما الصبر فهو سلاحك حتى لا تتفاقم المشكلة، تصطدم ربما برفض لطلب أو باعتراض من قبل المتعاونين، لفكرة تطلقها، أو لعدم محافظة بعضهم على سرّ تفضيه إليهم. إلا أنك تنتصر بسرعة على هذه المعوقات وتبحث عن جدي أو تخطط لمشاريع أخرى أو تنظّم نفسك بشكل مختلف، فلا تضيّع وقتك في التفاصيل بل تنجز الكثير. ربما تنتقل إلى موقع جديد أو تقوم بعض الرحلات القصيرة والأسفار، خدمة لمشاريعك. تتزوّد بأفكار جديدة لتحسين أوضاعك المالية.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في برجك يجعلك تعيش اجواء عاطفية يطرب لها قلبك تترسخ الروابط وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير حان الوقت لكي تعرف هدنة في حياتك الشخصية وتعيد السلام إلى علاقاتك، فتقوم بالخطوات الأولى وتتحرر من عبء ضاغط اسمه الحقد. تناقش شؤونك الحميمة مع الشريك، تصارحه، تكاشفه، وربما تتفق وإياه على بعض التفاصيل الصغيرة. تعرف أوقاتًا حلوة جدًا ولقاء حارًا مع الحبيب ، تسجّل تطورًا في حياتك الشخصية وتستعيد ثقتك بالنفس.