بدون تكاليف.. استخدمي بواقى الصابون كمعطر للسيارة وللملابس

تتكلف العديد من السيدات فى جلب معطر للملابس فى الدولاب وذلك ليس فقط لتعطير الملابس وإنما لحفظها من تسلل الحشرات لها كما يمكن وضعه في الولاب وهذا يمكن أن يسبب بعض الضرر لأطفالها دون أن تشعر.



لذلك يمكنها استخدام بواقى الصابون كمعطر فهى تعتبر بمثابة معطر طبيعي للسيارات والملابس وبدون اضرار .



ووفقا لما نشره موقع wikihow أن بواقى الصابون معطر طبيعي للملابس والسيارات .



بواقى الصابون تعطير الملابس :

يمكن استخدام بواقي صابون الاستحمام كمعطر للملابس، وذلك بتركه حتى يجف تمامًا ثم وضعه على أرفف الدولاب وخزنات الملابس حتى يبعث رائحته العطرة بين الملابس ليكون معطر دائم.



بواقى الصابون معطر سيارة :

بدلا من شراء معطرات السيارة الثابتة يمكن استغلال بقايا الصابون الجاف ولفها بشبك خفيف ووضعها في زوايا السيارة المعرضة لأشعة الشمس لتعطي رائحة ثابتة كلما تعرضت للحرارة.