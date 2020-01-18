يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للكفتة .



مقادير كفتة لحمة بالبابا غنوج :



باذنجان رومي

لحم مفروم

ثوم

طحينة

لبنة

زيت

بصل

عصير ليمون

كزبرة خضراء

زعتر

بهارات

جوزة الطيب

كمون

فلفل حار

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كفتة لحمة بالبابا غنوج :



* يفرم بصل مع ثوم مفروم ثم يضاف كمون وبهارات وملح وفلفل



* يضاف اللحم المفروم ويفرم الخليط جيدا حتى تصبح لديك عجينة سهلة التشكيل ثم تشكل على شكل كويرات



* تحمر في زيت ساخن في طاسة على النار ثم يشوى الباذنجان و يقشر ويفرم



* ثم يضاف له كمون وبهارات وعصير ليمون وملح وفلفل



* يضاف اليه طحينة وكزبرة خضراء مفرومة ويقدم مع الكفتة المحمرة