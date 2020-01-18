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مرأة

طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج

السبت 18/يناير/2020 - 05:01 ص
طريقة عمل كفتة لحمة
طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للكفتة .

مقادير كفتة لحمة بالبابا غنوج :

باذنجان رومي
لحم مفروم
ثوم
طحينة
لبنة
زيت
بصل
عصير ليمون
كزبرة خضراء
زعتر
بهارات
جوزة الطيب
كمون
فلفل حار
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة لحمة بالبابا غنوج :

* يفرم بصل مع ثوم مفروم ثم يضاف كمون وبهارات وملح وفلفل

* يضاف اللحم المفروم ويفرم الخليط جيدا حتى تصبح لديك عجينة سهلة التشكيل ثم تشكل على شكل كويرات

* تحمر في زيت ساخن في طاسة على النار ثم يشوى الباذنجان و يقشر ويفرم

* ثم يضاف له كمون وبهارات وعصير ليمون وملح وفلفل

* يضاف اليه طحينة وكزبرة خضراء مفرومة ويقدم مع الكفتة المحمرة
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