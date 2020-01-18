يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة لحمة بالبابا غنوج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للكفتة .
مقادير كفتة لحمة بالبابا غنوج :
باذنجان رومي
لحم مفروم
ثوم
طحينة
لبنة
زيت
بصل
عصير ليمون
كزبرة خضراء
زعتر
بهارات
جوزة الطيب
كمون
فلفل حار
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كفتة لحمة بالبابا غنوج :
* يفرم بصل مع ثوم مفروم ثم يضاف كمون وبهارات وملح وفلفل
* يضاف اللحم المفروم ويفرم الخليط جيدا حتى تصبح لديك عجينة سهلة التشكيل ثم تشكل على شكل كويرات
* تحمر في زيت ساخن في طاسة على النار ثم يشوى الباذنجان و يقشر ويفرم
* ثم يضاف له كمون وبهارات وعصير ليمون وملح وفلفل
* يضاف اليه طحينة وكزبرة خضراء مفرومة ويقدم مع الكفتة المحمرة
مقادير كفتة لحمة بالبابا غنوج :
باذنجان رومي
لحم مفروم
ثوم
طحينة
لبنة
زيت
بصل
عصير ليمون
كزبرة خضراء
زعتر
بهارات
جوزة الطيب
كمون
فلفل حار
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كفتة لحمة بالبابا غنوج :
* يفرم بصل مع ثوم مفروم ثم يضاف كمون وبهارات وملح وفلفل
* يضاف اللحم المفروم ويفرم الخليط جيدا حتى تصبح لديك عجينة سهلة التشكيل ثم تشكل على شكل كويرات
* تحمر في زيت ساخن في طاسة على النار ثم يشوى الباذنجان و يقشر ويفرم
* ثم يضاف له كمون وبهارات وعصير ليمون وملح وفلفل
* يضاف اليه طحينة وكزبرة خضراء مفرومة ويقدم مع الكفتة المحمرة