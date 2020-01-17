قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور

تستعد وزارة السياحة والآثار الفترة المقبلة لافتتاح قصر البارون إمبان في مصر الجديدة،وذلك بعد انتهاء مشروع ترميمه.



من المقرر أن يحدث القصر رواجًا سياحيًا كبيرًا، خاصة أن الترميم صاحبه تطوير شامل، خاصة في الإضاءة والموقع العام، مما جعله جوهرة فريدة تتلألأ فى سماء القاهرة.



وقد كشف المكتب الإعلامي برئاسة نيفين العارف المستشارة الإعلامية لوزارة السياحة والآثار عن مجموعة صور رائعة للقصر، التقطها أحمد رميح مصور الوزارة.



ويظهر القصر في الصور وقد استعاد تاريخه،كأحد أروع التحف المعمارية فى مصر ومن أبرز معالمها التاريخية والسياحية الحديثة برونق وبريق ظهر مع اللمسات الأخيرة في المشروع.



من المقرر بعد افتتاح القصر، أن يتم تحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس على مر العصور، ويشمل صورا ووثائق أرشيفية وخرائط ومخاطبات خاصة بتاريخ مصر الجديدة وأهم معالمها التراثية.