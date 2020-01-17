AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:47 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
تستعد وزارة السياحة والآثار الفترة المقبلة لافتتاح قصر البارون إمبان في مصر الجديدة،وذلك بعد انتهاء مشروع ترميمه.

من المقرر أن يحدث القصر رواجًا سياحيًا كبيرًا، خاصة أن الترميم صاحبه تطوير شامل، خاصة في الإضاءة والموقع العام، مما جعله جوهرة فريدة تتلألأ فى سماء القاهرة.

وقد كشف المكتب الإعلامي برئاسة نيفين العارف المستشارة الإعلامية لوزارة السياحة والآثار عن مجموعة صور رائعة للقصر، التقطها أحمد رميح مصور الوزارة.

ويظهر القصر في الصور وقد استعاد تاريخه،كأحد أروع التحف المعمارية فى مصر ومن أبرز معالمها التاريخية والسياحية الحديثة برونق وبريق ظهر مع اللمسات الأخيرة في المشروع.

من المقرر بعد افتتاح القصر، أن يتم تحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس على مر العصور، ويشمل صورا ووثائق أرشيفية وخرائط ومخاطبات خاصة بتاريخ مصر الجديدة وأهم معالمها التراثية.
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
قصر البارون تحفة معمارية ينتظرها محبو وعشاق التراث..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

١٤ مارس دعوى فسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون

انتهاء 95% من المشروع.. وزير الآثار ولجنة ثقافة البرلمان يتفقدون قصر البارون .. صور

شاهد.. اللمسات الأخيرة لقصر البارون قبل انتهاء ترميمه آخر ديسمبر

لميس سلامة: مصر تشهد انتعاشة قوية في قطاع السياحة بحلول 2020.. فيديو

أهالي مصر الجديدة يهدون الآثار وثائق ومطبوعات تاريخية عن نشأتها .. 40 صورة

عمره 150 سنة.. ماذا تعرف عن قصر الزعفران وسبب تسميته

ترشيحاتنا

بعد وفاة أم الغلابة نادية رفيق.. شاهد آخر ظهور لها

نورا كانت زهرة العيلة.. ابن عم الضحية الثالثة في حادث الكريمات يكشف تفاصيل جديدة

مصفف شعر يتسبب فى بكاء رضوى الشربينى على الهواء.. شاهد

لغز غامض بعد العثور على جثتين لـ سائحين بالقرب من طائرة محطمة منذ 1973

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

الزفة القاتلة تسلب حياة عروس وتصيب العريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة