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تعليم

توفيرا للمال.. استخدام المباني غير المستغلة لفتح هيئة جديدة وأكاديمية للتعليم الفني

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:04 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قد ناقشت خلال الساعات الأخيرة الاحتياجات التفصيلية للوزارة من أجل إنشاء كل من هيئة الجودة المستقلة لبرامج التعليم الفني (إتقان)، وأكاديمية معلمي التعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه قد تم الاتفاق مع وفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة السيد بيرند دونزلاف المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على عدم إنشاء مبانٍ جديدة لاستيعاب هذه المؤسسات، توفيرًا للمال والوقت.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه قد تقرر أن يتم رفع كفاءة وتأثيث مبانٍ قائمة غير مستغلة بالقدر الكاف حاليًا لتسكين هذه المؤسسات بها.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن إنشاء هيئة الجودة المستقلة لبرامج التعليم الفني (إتقان)، خطوة مهمة لأنها ستكون بمثابة الميزان الذي يقيم الوضع، حيث قال: "هذه الهيئة هي التي ستصلح حال التعليم الفني في مصر، لأنها ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا".

وأوضح أنه بعد إنشاء هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي، مشيرا إلى أنه لن تتعارض هذه الهيئة مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لأن هيئة ضمان الجودة تهتم بفكرة الاعتماد المؤسسي للمدارس بشكل عام، لكن الهيئة الجديدة ستهتم بأدق تفاصيل المؤسسة التعليمية الفنية فقط.

وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة السيد بيرند دونزلاف المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد استهدف اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني.
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