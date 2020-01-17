لاعب العدالة السعودي: شكوى اتحاد جدة أبعدتني عن المباريات

اعترف اللاعب المصري أحمد مصطفى المنضم حديثا لفريق العدالة السعودي قادما من أبها، بأن شكوى اتحاد جدة منعته من المشاركة خلال الفترة الماضية.



وقال اللاعب في تصريحات إعلامية عقب مشاركته الأولى مع العدالة أمام النصر اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين: "قدمنا كل ما في وسعنا خلال مباراة اليوم، وظهرنا بشكل جيد رغم الخسارة بهدف".



وتابع: "عملنا في الأيام الماضية، على كل شيء حدث في مباراة النصر، لكن هفوة بسيطة كلفتنا توديع الكأس، وهذه كرة القدم".



وأضاف مصطفى: "علينا نسيان ما حدث في مباراة الكأس، والتركيز على حصد الثلاث نقاط في مواجهة الاتحاد المهمة بالدوري، لأنها ستكون فارقة فيما يتعلق بجدول الترتيب.. كل الفرق هنا قوية للغاية وصعبة".



وأردف: "إدارة العدالة دعمت الفريق بشكل قوي في الفترة الشتوية، ولم تقصر معنا في أي شيء، والجهاز الفني على أعلى مستوى بقيادة ناصيف البياوي".



واستكمل: "الاحتجاج الأول للاتحاد على مشاركتي كلاعب مواليد مع أبها، تم رفضه وكذلك الاستئناف، وبسبب ذلك تغيبت عن المشاركة فترة تعدت الشهر".



واختتم: "أشكر إدارة العدالة والجهاز الفني على ثقتهم بي وقيدي، في ظل صحة موقفي القانوني، والاتحاد السعودي لكرة القدم لم يقصر، خصوصا أن أوراقي مستوفية الشروط تماما، ولا يوجد أي شيء يمنع تسجيلي كمواليد، والحمد لله خضت أول مباراة اليوم".