طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يمتحنون الرياضيات والفيزياء والتاريخ ..اليوم

يؤدي اليوم السبت 18 يناير 2020 طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الرياضيات، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 4 عصرا.



كما يؤدي طلاب 2 ثانوي اليوم السبت 18 يناير 2020 امتحان الفيزياء لطلاب العلمي، والتاريخ لطلاب الأدبي، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 9 صباحا حتى 11 صباحا.



وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أن طلاب الصفين الاول الثاني الثانوي ، يؤدون امتحاناتهم بنظام الكتاب المفتوح ، حيث يتم السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي ، على اعتبار أن الامتحانات تقوم على قياس مهارات الفهم وليس الحفظ.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الاول الثانوي تتم خلال شهر يناير بشكل ورقي ، بينما تتم امتحانات الصف الثاني الثانوي بشكل إلكتروني من خلال الدخول بالتابلت على منصة الامتحانات الالكترونية .



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، قد حققت نجاحًا كبيرًا داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، البالغ عددها 3252 مدرسة (عام، خاص).



وقد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.