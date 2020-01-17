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توك شو

كبير فنيين في مشروع الجلالة: الأعمال متواصلة في المساء.. ولا أخشى العمل في الجبال.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال أنور حامد، كبير فنيين بمشروع جبل الجلالة، إنه يعمل في الجبال في محاجر الرخام منذ 17 عاما، ولذلك عندما حصل على فرصة للعمل في مشروع الجلالة، لم يكن الأمر بجديد عليه.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأجواء في جبل الجلالة تكون باردة في فترة الليل؛ كون الطبيعة صحراوية، ويستخدم العمال "دفايات".

وأضاف كبير فنيين بمشروع جبل الجلالة، أنه يتم العمل في مشروع جبل الجلالة في المساء، حيث توجد أنوار تساعد العمال على أداء أعمالهم، مؤكدا أنه لا يخشى العمل في الجبال؛ فالأمور تسير بشكل طبيعي.
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