محافظ القاهرة: نقل المومياوات الملكية حدث عالمي تبثه 140 قناة فضائية



أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه يجري الاستعداد على قدم وساق لحدث نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بمصر القديمة.



وأعلن في تصريحات صحفية عن طلب المحافظة تأجيل نقل المومياوات الملكية لنهاية شهر فبراير القادم، بدلا من نقلها نهاية الشهر الجارى نظرا لعدم اكتمال تطوير مسار نقل المومياوات الملكية.



وأوضح أن هناك نحو 140 قناة فضائية على مستوى العالم سوف تنقل الحدث، مضيفا أن المحافظة تسعى لإخراجه بالشكل الذي يليق بالحضارة الفرعونية المصرية العظيمة.



وتجرى أعمال التطوير منطقة الفسطاط وعين الحياة بحي مصر القديمة على قدم وساق بمعرفة أجهزة محافظة القاهرة لاستقبال الحدث العالمي الخاص بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.



وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الانتهاء من تجميل وتنسيق ميدان أثر النبي وكوبري الملك خالد الذي يربط الكورنيش بالمنطقة ورفع كفاءته وصيانة الفواصل واستعدال الأسوار والستائر المعدنية الخاصة به مع إعادة طلائها بلون موحد .



وأكد على طلاء كافة الأسوار ورفع كفائتها مع إزالة أي تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة ، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة .



وتم طلاء 47 عقارا يمين ويسار مسجد عمر بن العاص باتجاه كورنيش النيل كما تم طلاء 5 فواخير علاوة على زراعة 150 شجرة وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع الفسطاط باتجاه كوبرى العاشر وتركيب 30 عامود انارة وتغير 120 كشاف ليد وزراعة أسطح العقارات بداية من قسم شرطة مصر القديمة متجها الى كورنيش النيل ودهان الأسوار الحديدية ورفع مخلفات القمامة من الطريق ، وجار استمرار باقى الأعمال.