المواطنة والتعايش السلمي.. محاضرة بثقافة الإسكندرية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان "المواطنة والتعايش السلمي" ببيت ثقافة رشدي، بفرع الإسكندرية، تحدث خلالها الشيخ محمد دره عن تعاليم الإسلام التي تأمر بالتعايش السلمي بين الأفراد داخل في المجتمع مهما اختلفت العقائد، مستشهدا بالمدينة في عهد الرسول الكريم وكيف كان يعامل أهل الكتاب، وكيف أتبعه الخلفاء نهجه بعد ذلك، كما تناول كيف تمتع رعايا الدولة الإسلامية بمناخ سلمي بدءا من الصين وحتى إسبانيا.



من جانبه أوضح الشاعر جابر بسيوني عدة مصطلحات منها المواطنة والفرق بين المواطنين والرعايا والفرق بين الحكومة والحوكمة وأسس الدولة الحديثة التي استمدت أصولها من الشريعة الإسلامية.



أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان " التربية السليمة للنشئ " بجمعية تنمية المجتمع المحلي، تحدثت خلالها زينب طه عن دور الأسرة في تربية الطفل علي تعاليم الدين والقيم الايجابية منها التسامح والرضا والرحمة، مشيرة إلى ضرورة توجية الطفل بطريقة سليمة خلال التعامل واعطاء النصائح والتوجيهات ليشعر بالجدية.



واختتمت اللقاء بتقديم نصائح للتعامل مع الأبناء منها الاستماع لهم واعطاء الاهمية للحوار معهم، عدم إحراجهم وتوجيههم بمفردهم حتي لا يفقدوا الثقة بأنفسهم، اشراكهم في حل مشاكل الأسرة والاستماع للحلول التي يطرحونها.



وفي جمعية العزيمة أقام البيت محاضرة بعنوان" دور المجتمع المدني في التنمية" تحدثت خلالها عايدة نور الدين عن مفهوم التنمية المستدامة وأهم مبادئها ومنها عدالة التوزيع، التمكين لكل الفئات وخاصة المهمشة، المشاركة المجتمعية، قابلية الأفراد والمجتمع لتعديل السلوك السلبي.



كما تناولت دور منظمات المجتمع المدني والمتمثل في توفير الخدمات، المساهمة في العملية التنموية من خلال تقوية وتمكين المجتمعات المحلية، المساهمة في رسم السياسات والخطط العامة علي المستويين الوطنى والمحلي، وتمكين الفئات المهمشة والدفاع عن حقوقهم.

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‏‎أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان " بناء السد العالي ومراعاة البعد الأفريقي " قدم خلالها المسؤول الثقافي بالموقع نبذة عن تاريخ بناء السد العالي وأسبابه بنائه وفائدته، موضحا أن مصر من الدول الأفريقية التي تراعي حقوق الدول الأفريقية المتشاركة معها في نهر النيل.



بينما أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة فنية لعمل ملامس بالأبيض والأسود.