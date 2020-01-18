AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

المواطنة والتعايش السلمي.. محاضرة بثقافة الإسكندرية

السبت 18/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان "المواطنة والتعايش السلمي" ببيت ثقافة رشدي، بفرع الإسكندرية، تحدث خلالها الشيخ محمد دره عن تعاليم الإسلام التي تأمر بالتعايش السلمي بين الأفراد داخل في المجتمع مهما اختلفت العقائد، مستشهدا بالمدينة في عهد الرسول الكريم وكيف كان يعامل أهل الكتاب، وكيف أتبعه الخلفاء نهجه بعد ذلك، كما تناول كيف تمتع رعايا الدولة الإسلامية بمناخ سلمي بدءا من الصين وحتى إسبانيا. 
 
من جانبه أوضح الشاعر جابر بسيوني عدة مصطلحات منها المواطنة والفرق بين المواطنين والرعايا والفرق بين الحكومة والحوكمة وأسس الدولة الحديثة التي استمدت أصولها من الشريعة الإسلامية.

أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان " التربية السليمة للنشئ " بجمعية تنمية المجتمع المحلي، تحدثت خلالها زينب طه عن دور الأسرة في تربية الطفل علي تعاليم الدين والقيم الايجابية منها التسامح والرضا والرحمة، مشيرة إلى ضرورة توجية الطفل بطريقة سليمة خلال التعامل واعطاء النصائح والتوجيهات ليشعر بالجدية.

واختتمت اللقاء بتقديم نصائح للتعامل مع الأبناء منها الاستماع لهم واعطاء الاهمية للحوار معهم، عدم إحراجهم وتوجيههم بمفردهم حتي لا يفقدوا الثقة بأنفسهم، اشراكهم في حل مشاكل الأسرة والاستماع للحلول التي يطرحونها.

وفي جمعية العزيمة أقام البيت محاضرة بعنوان" دور المجتمع المدني في التنمية" تحدثت خلالها عايدة نور الدين عن مفهوم التنمية المستدامة وأهم مبادئها ومنها عدالة التوزيع، التمكين لكل الفئات وخاصة المهمشة، المشاركة المجتمعية، قابلية الأفراد والمجتمع لتعديل السلوك السلبي. 

كما تناولت دور منظمات المجتمع المدني والمتمثل في توفير الخدمات، المساهمة في العملية التنموية من خلال تقوية وتمكين المجتمعات المحلية، المساهمة في رسم السياسات والخطط العامة علي المستويين الوطنى والمحلي، وتمكين الفئات المهمشة والدفاع عن حقوقهم.

‏‎أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان " بناء السد العالي ومراعاة البعد الأفريقي " قدم خلالها المسؤول الثقافي بالموقع نبذة عن تاريخ بناء السد العالي وأسبابه بنائه وفائدته، موضحا أن مصر من الدول الأفريقية التي تراعي حقوق الدول الأفريقية المتشاركة معها في نهر النيل. 

بينما أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة فنية لعمل ملامس بالأبيض والأسود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة الحوار في الفكر الإسلامي ببيت أطسا بالفيوم

التجربة المسرحية للأديب محمد المسلمي.. محاضرة بقصر ثقافة الزقازيق

"دور الدولة للحد من انتشار الهجرة غير الشرعية" بـ ثقافة المنوفية

دور الدولة للحد من انتشار الهجرة غير الشرعية بثقافة المنوفية

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني.. محاضرة بفرع ثقافة المنيا

ثقافة المنوفية تناقش إحياء اللغة العربية

ترشيحاتنا

ربنا ريحمه ويسكنه فسيح جناته.. محمد ممدوح ينعى إبراهيم فرح

وليد صلاح يعاتب الأهلي ويهاجم وليد أزارو

انتخابات اتحاد الكرة.. شوبير: إذا كان أبوريدة قطر فأنا طيارة.. فيديو

بكى بعد سرقة دراجته فحصل على 200 ألف ريال.. قصة حارس أمن سعودي.. فيديو

لغز غامض بعد العثور على جثتين لـ سائحين بالقرب من طائرة محطمة منذ 1973

قطة في ثلاجة جمعية استهلاكية.. فيديو يثير الجدل والتموين ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف بين جارتين يتحول إلى نزاع قضائي استمر سنوات.. والسبب قط

أحلى 9 سنين فى عمرى.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها