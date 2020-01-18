محافظ القاهرة: إقامة مؤتمر وملتقى توظيف للشباب الشهر القادم

كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن بدء تفعيل المشروع القومي لزراعة أسطح العقارات بالزراعات المتطورة بإعداد نموذج يتم تطبيقه على كافة المنشآت العامة والخاصة.



وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، أنه حريص على دوام التواصل مع الشباب إيمانا بأهمية دوره فهم الحاضر والمستقبل ستعتمد عليهم مصر مستقبلا طبقا لرؤية القيادية السياسية والدولة ولا يقتصر الكلام على الشباب المصري فقط ولكن يمتد الاهتمام بشباب العرب وأفريقيا والعالم من خلال اللقاءات التي يتم فيها تبادل الآراء والخبرات.



وأضاف أنه من حق كل شاب أن يتم رعايته وتأمين الحياة الكريمة له والاستماع إلي أفكاره ورؤيته في كل ما يهم المواطن المصري علي أن يستفيد من الخبرات المحيطه به مؤكدا بأن شباب مصر هم من أفضل شباب العالم وبشهادة جميع شباب العالم.



كما أكد المحافظ علي تقديره الكامل يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الادمان وهو يعد الالية الوطنية من خلال المراكز المنتشرة بالقاهرة مؤكدا علي ضرورة تكثيف حملاتهم وتواجدهم بجميع الاماكن العامة .



وأعلن عن عقد مؤتمر للشباب تحت رعايته خلال الشهر القادم يتبادل فرص الأعمال وإقامة ملتقى توظيف للشباب يتم خلاله عرض الشركات العارضة فرصة العمل وكذلك مشروعات صغيرة .