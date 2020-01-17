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رياضة

غاب عن المران لمدة 4 أيام.. الأهلي يوقع عقوبة قوية على صالح جمعة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة أنه تم توقيع عقوبة مالية كبيرة على صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي على الرغم من إعلان الجهاز الفني لفريق الكرة بالأهلي أن اللاعب حصل على إذن قبل الغياب عن المران لمدة أربعة أيام.

وقالت المصادر إن اللاعب علم بالعقوبة رغم حديثه من مدير الكرة هاتفيًا وإخطاره بظروفه.

وأضافت المصادر أن العقوبة التي تم توقيعها عليه بلغت 50 ألف جنيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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