بتلعب ايه؟.. بلعب باااي.. حمادة هلال يشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد| شاهد

- بتلعب ايه ؟

- بلعب باااي pic.twitter.com/pA7Ptwd89w — Hamada Helal (@Hamadahelal) January 17, 2020

نشر الفنان حماده هلال فيديو له من داخل الجيم من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " تويتر".وعلق حماده هلال على الفيديو قائلا " ‏- بتلعب ايه؟ - بلعب باااي".ولقى الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:‏‎‎هو بيلعب باي فعلا ي صديقى ، 😂🙏.‏‎حـمـادةة قلبي هـلال 😂♥♥♥.‏‎بتلعب غلط ي كابتن.‏‎تشرب ايه اشرب شاي😂😂😂يذكر أن علق الفنان حمادة هلال على حملة السخرية والتنمر التى تعرض لها من قبل عدد من متابعي تويتر، وكان السبب تعريف البروفايل الخاص به "مطرب ومغني" وهو ما أثار الجدل.وكتب هلال على صفحته بموقع "تويتر"‏، "الناس اللي مستغربة تويتاتي علي تويتر الفترة دي احب بس اقولهم ان " اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تانى".