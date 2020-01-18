شركة مياه الشرب قامت بتركيب بالوعات متطورة ضد السرقة.. فيديو

قال وليد عابدين المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة، إن التناول الإعلامي لقضية سرقة بلوعات شركة المياه والصرف الصحي كان جيدا ومجدي بشكل كبير.



وأضاف وليد عابدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن سرقة غطاء البالوعات زاد فى الوقت الماضي.



وتابع المتحدث بإسم شركة مياه الشرب بالجيزة، إن كان هناك تعاون من المواطنين خلال الفترة السابقة برصد فيديوهات سرقة البالوعات من خلال الكاميرات المنزلة أو كاميرات المحلات.



وأوضح وليد عابدين، أنه بالفعل تم أخذ تلك الفيديوهات وتم الإبلاغ بها وعمل المحاضر اللازمة لها.



وأشار إلى أن، الشركة بالفعل ستنفذ المبادرة التى قدمها برنامج مساء دي إم سي بتركيب بلوعات متطورة ضد السرقة لملاحقة السارقة وتنفيذ عقوبة عليه، مضيفا أن الشركة بدأت بالفعل فى تركيب تلك البالوعات فى بعض المناطق.

