أخبار الرياضة.. سيراميكا كليوباترا يرد على إنبى.. مدرب سلة الزمالك يعتذر لـ مرتضى منصور

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:
في بيان رسمي .. سيراميكا كليوباترا يرد على شكوى إنبي
أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بصفقة انتقال النيجيري جاكوب نجوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادي المقاولون العرب، وما صاحبه من شكوى رسمية لنادي إنبي في اتحاد الكرة.
مرتضى منصور يقبل اعتذار مدرب فريق السلة بالزمالك
وافق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاعتذار الذي تقدم به عصام عبد الحميد، المدير الفني لفريق السلة الأول بالنادي، وذلك خلال لقائه به، أمس الخميس.
النصر يتوج بكأس الخليج العربي على حساب أهلي دبي
احتضن ملعب “زعبيل” الخاص بنادي الوصل مساء اليوم الجمعة، مواجهة من العيار الثقيل بين نادي النصر ونظيره شباب الأهلى دبي في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.
جروس يشكو الزمالك لدى الـ فيفا.. تعرف على السبب
تقدم السويسري، كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، بشكوى رسمية، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحق ناديه السابق، الزمالك.
في بيان رسمي .. سيراميكا كليوباترا يرد على شكوى إنبي
أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بصفقة انتقال النيجيري جاكوب نجوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادي المقاولون العرب، وما صاحبه من شكوى رسمية لنادي إنبي في اتحاد الكرة.
مرتضى منصور يقبل اعتذار مدرب فريق السلة بالزمالك
وافق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاعتذار الذي تقدم به عصام عبد الحميد، المدير الفني لفريق السلة الأول بالنادي، وذلك خلال لقائه به، أمس الخميس.
النصر يتوج بكأس الخليج العربي على حساب أهلي دبي
احتضن ملعب “زعبيل” الخاص بنادي الوصل مساء اليوم الجمعة، مواجهة من العيار الثقيل بين نادي النصر ونظيره شباب الأهلى دبي في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.
جروس يشكو الزمالك لدى الـ فيفا.. تعرف على السبب
تقدم السويسري، كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، بشكوى رسمية، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحق ناديه السابق، الزمالك.