اتبرع لـ طوارئ قصر العيني من خلال هذا الحساب

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أن أعمال تطوير طوارئ قصر العيني تحتاج إلى دعم مادي لكي تستكمل خدماتها المجانية للمواطنين.





وللتبرع لصالح مستشفى طوارئ قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة بكل البنوك المصرية من خلال الحساب الحكومي

Account No.: 9-45087815-5

Swift Code: CBEGECXXXX





وقال الدكتور الخشت: ندعو المجتمع المدني وكافة الأفراد للتبرع من أجل استكمال تطوير وحدة الطواريء وفق أحدث المواصفات العالمية والتي تقدم خدماتها مجانًا لكل المصريين.



