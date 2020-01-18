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تعليم

اتبرع لـ طوارئ قصر العيني من خلال هذا الحساب

السبت 18/يناير/2020 - 08:10 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أن أعمال تطوير طوارئ قصر العيني تحتاج إلى دعم مادي لكي تستكمل خدماتها المجانية للمواطنين.

وللتبرع لصالح مستشفى طوارئ قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة بكل البنوك المصرية من خلال الحساب الحكومي
Account No.: 9-45087815-5
Swift Code: CBEGECXXXX

وقال الدكتور الخشت: ندعو المجتمع المدني وكافة الأفراد للتبرع من أجل استكمال تطوير وحدة الطواريء وفق أحدث المواصفات العالمية والتي تقدم خدماتها مجانًا لكل المصريين.

يذكر أن مستشفيات قصر العيني تضم حوالى 5500 سرير وتعالج سنويًا أكثر من 2 مليون مريض من كافة أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها بالمجان لقطاع عريض من المرضى، ونسبة كبيرة منهم من محدودي الدخل والذين يعتبرون قصر العيني الملاذ الأخير لهم.
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