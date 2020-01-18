اتحاد الفلاحين: من حقنا أن نحصل على هامش ربح من زراعة قصب السكر

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أنه فى كل عام يتلقى الاتحاد شكاوى من المزارعين بعدم رفع سعر توريد قصب السكر، حيثُ أنه لم يتغير منذ أعوام.



وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن من حق كل فلاح يزرع القصب تحقيق هامش ربح له بعد إنتاج المحصول، إنما خسارة الفلاح من زراعة القصب سيجعله يعزف عن زراعته وبالتالى يقل السكر بالأسواق غير المنتجات الأخرى .



وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أنه يجب وضع هامش ربح للفلاحين فى الموازنة العامة للدولة بعد حساب تكلفة إنتاج المحاصيل ، معلقًا :"من حقهم رفع سعر توريد قصب السكر لهم ومن المهم تحقيق هامش ربح بحميع التكلفة حتى يستطيع أن يعيش منه ".



وقال إن زيادة سعر توريد قصب السكر لايؤثر على أسعار السكر بالسوق المحلى ، فشركات السكر هى من تتحكم فى سعر السكر لكن الأعباء تقع على المنتج وعلى المستهلك والرابح المصنع للقصب والسمسار .



ولفت إلي أنه لابد من تقديم كل الدعم للفلاح المصري في ظل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات.