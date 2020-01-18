AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: من حقنا أن نحصل على هامش ربح من زراعة قصب السكر

السبت 18/يناير/2020 - 07:00 ص
قصب السكر
قصب السكر
Advertisements
شيماء مجدي
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أنه فى كل عام يتلقى الاتحاد شكاوى من المزارعين بعدم رفع سعر توريد قصب السكر، حيثُ أنه لم يتغير منذ أعوام.

وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن من حق كل فلاح يزرع القصب تحقيق هامش ربح له بعد إنتاج المحصول، إنما خسارة الفلاح من زراعة القصب سيجعله يعزف عن زراعته وبالتالى يقل السكر بالأسواق غير المنتجات الأخرى .

وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أنه يجب وضع هامش ربح للفلاحين فى الموازنة العامة للدولة بعد حساب تكلفة إنتاج المحاصيل ، معلقًا :"من حقهم رفع سعر توريد قصب السكر لهم ومن المهم تحقيق هامش ربح بحميع التكلفة حتى يستطيع أن يعيش منه ".

وقال إن زيادة سعر توريد قصب السكر لايؤثر على أسعار السكر بالسوق المحلى ، فشركات السكر هى من تتحكم فى سعر السكر لكن الأعباء تقع على المنتج وعلى المستهلك والرابح المصنع للقصب والسمسار .

ولفت إلي أنه لابد من تقديم كل الدعم للفلاح المصري في ظل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء بشأن سعر توريد القصب: الثمن الحالي «ظالم»

طلب إحاطة بشأن عدم تكافؤ سعر توريد المحاصيل مع الفلاح

دون المساس بأسعار المنتجات.. برلماني يطالب برفع سعر توريد محصول قصب السكر

تحركات برلمانية بشأن زيادة سعر توريد القصب.. نواب: الثمن الحالي ظالم.. وطلب إحاطة بشأن عدم التكافؤ فى جميع المحاصيل مع الفلاح

برلماني: بيان عاجل بسبب زيادة سعر توريد محصول قصب السكر

لجبر خاطر الفلاح.. البرلمان يطالب برفع أسعار توريد القصب إلى 900 جنيه للطن.. والتموين تطالب بفرض ضرائب على السكر المستورد

ترشيحاتنا

وليد ازارو يضع الأهلي في مأزق والزمالك فى الصورة.. فيديو

شاهد.. لحظة سقوط طفل من النافذة.. وحيلة الجيران لإنقاذه

كيف يغفر الله لك كل ذنوبك بـ صلاة الفجر ؟.. احرص على 4 أمور عند أدائها

أحمد شوبير: صالح جمعة مش صالح وظلم نفسه.. شاهد

أحمد شوبير يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد الرئيس.. فيديو

كيفية شكر الله على نعمه.. بـ 3 أمور و 7 أدعية لدوامها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة رأس السنة.. العثور على عظام عجوز أكلته الخنازير في مزرعته

حيلة جديدة للتهريب.. شاهد فتاة مخبأة داخل تابلوه السيارة.. صور

الطماطم والحبهان..١٤ وصفة للتخلص من التهاب الحلق